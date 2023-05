HDKP tient sa revanche et son ticket pour la finale

En cette saison de football en salle 2022-2023, Essalem Verviers s’est imposé par deux fois sur son rival HDKP Team Herve. Le 21 avril, les Verviétois se sont imposés 2-5 et, comme on vous en parlait, les deux équipes se retrouvaient à Beyne-Heusay pour la demi-finale de Coupe de province, ce vendredi 28 avril. "On ne veut pas tendre la joue une troisième fois" avait prévenu Anthony Niro, côté hervien. Et le message est passé, puisqu’après une incroyable "remontada", HDKP, mené 1-4 au repos, l’a emporté 5-4 (doublés de Demelenne et Demarteau, but de Niro) et disputera la finale de Coupe le 19 mai face au Ratside Hamoir.