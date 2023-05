Claude Ernotte, le coach aubelois, a poussé une fameuse gueulante dans le vestiaire après la défaite (69-51) du match aller de cette demi-finale de play-off. "Ce n’est pas la défaite qui m’embête mais bien la manière", confie le T1 herbager. "On n’aurait pas pu gagner avec la mentalité affichée. Il faut être lucide et objectif. Certains n’ont pas cessé de chercher des excuses à leur mauvaise prestation allant même jusqu’à critiquer leurs coéquipiers. J’en ai qui se prennent pour des divas et, a contrario, ce sont toujours les mêmes qui sont positifs."

On l’a compris, rien n’a réellement fonctionné jeudi soir à Mons. Que ce soit derrière "on n’a jamais retrouvé la défense agressive qui est notre marque de fabrique" comme devant puisque les Aubelois ont eu beaucoup de mal à passer la barre des cinquante unités inscrites…

Pourtant, le groupe était à nouveau au complet puisque Perin et Gerarts, de retour de blessure, étaient alignés dans le cinq. Et côté motivation, outre celle déjà exponentielle de participer à des play-off, chacun semblait poussé par l’idée de finir cette compétition sur une note positive avant que le groupe ne perde plusieurs éléments. Alors comment expliquer ce non-match face à un adversaire que les Aubelois avaient dégommé (79-51) lors du match retour de championnat il y a deux mois seulement ?

Retourner à Mons

"Ce jour-là, tout tournait et on a déroulé…", se souvient Claude Ernotte. "Mais c’est quand cela va moins bien, quand on est dans le dur, qu’il faut avoir une réaction positive."

Autant dire que le coach aubelois – comme l’ensemble du club – attend une réaction ce samedi soir à domicile. Les solutions sont connues: soigner le rebond défensif qui a fait défaut en première mi-temps à Mons, déployer une défense intransigeante sur laquelle les Aubelois ont souvent pu s’appuyer cette saison, retrouver le jeu offensif chatoyant qui a souvent régalé le public cette saison et, surtout, afficher une grosse envie ! Histoire de ne pas décevoir le nombreux public qui fera le déplacement. "Et s’obliger, ainsi, à retourner à Mons la semaine prochaine !", conclut Claude Ernotte.