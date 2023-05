Soumagne espère être champion, même s’il lui resterait "au pire" le tour final pour monter. Quant aux joueurs de Fléron, ils sont bloqués par leur équipe A, qui doit jouer le tour final en P3C. Le règlement est simple: une équipe B évoluant en P4 ne peut pas monter si son équipe A n’est pas certaine de monter de P3 en P2. "C’est un peu aberrant pour moi", souligne le coach soumagnard Laurent Fracasso. Les choses sont claires: si Fléron l’emporte, cela ajoutera un montant supplémentaire dans le tour final des P4.

Cette rencontre sera de toute façon très disputée, puisque dans la compétition régulière, on est à une victoire partout. "On avait gagné 2-3 là-bas et ils étaient venus s’imposer 0-1 chez nous il y a quinze jours. Mes joueurs sont conscients de l’importance de cette rencontre, même si je ne mets pas trop de pression. On aura encore une chance au tour final. L’ambiance est top, et on s’est très bien entraîné ce mardi. Il y avait 350 personnes lors de notre dernière rencontre face à eux. Je m’attends à la même chose, voire plus ce jeudi. Ce sera une chouette expérience pour nous", conclut l’entraîneur des Soumagnards, qui pourraient retrouver la P3 un an après l’avoir quittée.