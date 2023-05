L’heure est au bilan pour les 5 clubs de futsal de l'arrondissement de Verviers actifs en nationale (+ photos)

Team GSI Verviers (10e sur 11 en N2B)

Le premier exercice des Verviétois en D2 n’aura pas été particulièrement brillant avec une avant-dernière place finale. Heureusement, pas de descente à l’étage inférieur. "On n’a que 13 points, c’est peu, on le sait, mais on a livré de bons matches contre les formations du haut de classement" estime Anthony Rox. "Mais contre les équipes de bas de tableau, on n’a pas su faire le jeu… Toutefois, après un mois de janvier compliqué, on a su décrocher quatre victoires en sept matches malgré les absences. C’est positif !"

GSI, qui lancera une équipe B en P4 la saison prochaine, espère jouer le Top 5 la saison prochaine. Trois renforts (Santangelo, Crisivioganni et Polis) ont déjà signé. "Des transferts qui connaissent déjà le groupe. Il faudra que la sauce prenne, mais on a gagné en expérience" ponctue Anthony Rox qui annonce "la mise en place d’une nouvelle structure" et "l’arrivée de sponsors supplémentaires".

Enfin, soulignons aussi que GSI a tout de même fini en beauté, avec un succès 6-2 face à l’Inter Namèche vendredi dernier. Meessen (2), Deflandre (2), Cornet et Piette ont secoué les filets.

Team GSI Verviers - Inter Namèche (photos (c) L'Avenir)

TH Logistic Dison (2e sur 13 en N3C)

Il s’en est fallu de peu, mais pour un petit point, THL Dison a vu le titre passer dans les mains de BAT Tintigny, qui n’a pas tremblé et l’a emporté 6-4 face au Cosmos Stavelot. "Merci aux Stavelotains d’avoir essayé et bravo à Tintigny pour son titre" déclare avec fair-play Selim Tinik, l’entraîneur disonais, avant de regarder dans le rétroviseur de la saison. "On a manqué d’expérience au départ, avant d’entamer dès octobre une série de 15 matches sans défaite." C’est dans la dernière ligne droite, alors que le club avait le sacre en poche, que tout a basculé. "Deux partages et surtout la défaite face au futur champion Tintigny… Mais je suis content de mon groupe. On peut parler d’une saison réussie !" clame le T1 Tinik, dont l’équipe se hisse à l’étage supérieur. "En tant que meilleur deuxième des quatre séries de D3, on a notre ticket pour la D2 où l’on retrouvera les Verviétois de la Team GSI pour de belles affiches. On préparera la prochaine saison fin mai, mais on se donnera le temps avant de fixer des objectifs. Parler trop vite ne sert à rien…"

Ottoman Verviers (5e en N3C)

"On visait le Top 3, on termine à la cinquième place: nous sommes forcément déçus" résume le joueur d’Ottoman Verviers Umut Bariskan. "Nous avions bien démarré en début de championnat, puis les blessures et les suspensions (NDLR: Duran, Bariskan, notamment) ont fait mal. On a transféré en cours de saison, mais la mayonnaise n’a pas vraiment pris. Il y a également eu un manque d’implication…" Pour éviter ces soucis la saison prochaine, les Rouge et Blanc vont recruter. "On aura ainsi plus d’homogénéité et de continuité dans le groupe". À noter: Ottoman a ponctué sa saison par une défaite 8-6 à G4 St-Ode malgré les triplés d’Ozdemir et Diallo.

Cosmos Stavelot (9e en N3C)

On vous en parlait plus haut: le Cosmos a tout tenté pour ramener quelque chose de Tintigny, mais s’est incliné 6-4 (buts de Bertrand, Monville, Schmitz et Machu). Voilà l’équipe chère au président Roufosse en bas de tableau. "L’objectif maintien est atteint mais ça aura été une saison compliquée. On va renforcer notre D3 via des transferts mais aussi notre noyau de provinciale" annonce l’homme fort du Cosmos Stavelot.

Saint-Jean-Sart Aubel (10e en N3C)

Une défaite 4-5 face à Marseille Wanze: SJS Aubel a tiré sa révérence sur une courte défaite malgré les réalisations de Franck, Weber, Smits et Hick. Pour rappel, faute d’implication et de combattants, le club supprime sa D3 et repartira avec l’équipe B (P4 qui monte en P3). "Ce qui a manqué cette saison, ce sont les présences. Et ceux qui venaient le faisaient plutôt par obligation que par plaisir. Le minifoot n’était plus une priorité pour une bonne partie de l’équipe. Et ça se ressentait sur le terrain" décrit le joueur et responsable aubelois Antoine Baltus, qui lève un coin du voile sur le futur à court terme du matricule orange. "On n’a pas encore fait le tour pour savoir qui restera affilié ou pas. Pour l’instant, à part les transferts vers GSI Verviers, il n’y a pas d’autre départ. Donc on risque d’avoir un gros noyau en P3…"