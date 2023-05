Du spectacle aux 12H de Spa Francorchamps

Une autre particularité des 12 Heures de Spa-Francorchamps est de se dérouler en deux fois six heures, de quoi proposer deux fois plus de spectacle aux amateurs. D’autant que la liste des engagés ne manque pas d’allure avec une cinquantaine d’équipages attendus pour les premiers essais libres ce jeudi 4 mai. Les deux courses principales étant prévues samedi dès 11h50 et dimanche à partir de 10h30. Le programme sera également complété par des explications pour l’Eurocup et le championnat espagnol de Formule 4. On regrettera toutefois que si plusieurs équipes et pilotes belges sont annoncés, aucun régional ne sera présent.

Qu’à cela ne tienne, les passionnés de sport automobile devraient rejoindre nombreux le pied du Raidillon ce week-end et les suivants. En effet, la suite du programme sera tout aussi attractive avec le Spa Classic qui mettra à l’honneur les autos d’hier et d’avant-hier les 13 et 14 mai. Changement complet d’atmosphère une semaine plus tard avec le Franco Fun Festival et ses Coccinelles des temps modernes, avant de clôturer le mois de mai avec l’International GT Open.