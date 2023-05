Troisièmes du général, les Aubelois ne bénéficieront pas de l’avantage du terrain en cas de belle et doivent démarrer ces demi-finales de play-off avec un déplacement à Mons qui a fini deuxième.

"La pression est clairement sur notre adversaire", estime Claude Ernotte, le coach herbager. "Nous tenterons de créer une surprise lors de cette première manche en sachant, quoi qu’il arrive, qu’il y aura un match retour chez nous samedi prochain. Les absents qui rentrent auront alors un match de plus dans les jambes."

Aubel doit pouvoir afficher un effectif au complet, Gerarts sera de retour alors que Perin attendait le feu vert de son kiné. Mais dans un cas comme dans l’autre, sans entraînement dans les jambes pour les deux scoreurs aubelois. On a pu mesurer l’importance de leur absence lors du dernier match de championnat… "À voir quel effectif Mons affichera puisque des joueurs de D1 peuvent être alignés dans cette équipe", ajoute le coach aubelois. "Une chose est sûre, il s’agira de prendre du plaisir ensemble avant de se séparer de plusieurs joueurs en fin de saison. On devra sortir la tête haute et avoir la banane."