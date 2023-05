Evolution du score: 10: 17-16, 20: 39-29 (22-13), 30: 51-45 (12-16), 40: 69-51 (18-6).

RBC AUBEL: Grooteclaes 3, Gorlé 0, Liégeois G. 5, Gerarts 10, Perin 9, Bousmanne 4, Lambot 10, Albert 0, Liégeois B. 2, Glaude 8.

Sur la touche dimanche dernier encore, les pointeurs aubelois Gerarts et Perin étaient bien de la partie et même titularisés à Mons ce jeudi. De quoi booster les Herbagers, ils ne se laissaient pas impressionner par la profondeur de banc des locaux qui pouvaient compter sur 12 rotations (10: 17-16). Mais Mons pouvait s’appuyer sur la précision de Poisson – quatre tirs à trois points convertis – pour faire un premier break au repos (39-29). Et ce, malgré la bonne entrée de Lambot (8 points dans le second acte) côté aubelois.

Les Herbagers resserraient la défense dans le troisième quart-temps pour se rapprocher à 51-45 à la demi-heure. Malheureusement, les deux intérieurs Bousmanne et Glaude avaient déjà écopé de leur quatrième pénalité. Mons en profitait pour reprendre ses distances dans le dernier acte (64-51), le marquoir visiteur restait bloqué. "On n’était pas au rendez-vous, ni devant, ni derrière !", peste le coach Claude Ernotte tout juste après avoir passé un savon à ses joueurs. "On n’aurait pas su gagner avec la mentalité affichée lors de cette première manche."

Match retour ce samedi (19 heures) à Aubel.