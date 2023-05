Au bout du suspense et des tirs au but, Soumagne est champion en P4D

Les premières minutes sont à l’actif des Fléronnais qui pressent directement la défense de Soumagne. Veltri sonne la charge dès la troisième minute côté fléronnais, mais ne cadre pas. Ciryl Harzé, isolé au petit rectangle, bute sur Cokaiko (9e). Arnaud Adams riposte pour Soumagne, mais sa frappe est repoussée par Mostaert (12e).

Fléron aura encore une possibilité par Harzé, mais ce dernier place à côté. Juste avant la pause, Arnaud Adams hérite de la plus grosse occasion de la première période, mais Jordan Mostert intervient comme un gardien de handball et détourne l’envoi.

Les Soumagnards attaquent la seconde période pied au plancher. En contre, Rotolo et YIldirim sont proches d’ouvrir le score, mais ne cadrent pas. Peu avant l’heure de jeu, Arnaud Adams est accroché dans le rectangle, mais l’arbitre ne bronche pas. Les Jaune et Noir continuent à pousser, dont Paquay (par deux fois) avec une tête captée par Mostert et une frappe à côté des cages. Arnaud Adams manque la cible.

Soumagne passe tout près de prendre l’avance. Dans la dernière minute, Calabrèse pour Soumagne et Harzé pour Fléron B héritent chacun d’une occasion dix-huit carats pour marquer, mais aucun ne cadre. La première prolongation est équilibrée avec des possibilités dans chaque camp, mais les gardiens veillent au grain. La fatigue se fait ressentir dans cette seconde prolongation.

Les deux phalanges essayent, mais la lucidité fait défaut. Le flanc gauche soumagnard manque lui aussi le cadre dans cette seconde prolongation. Le stress est palpable et le jeu se durcit quelque peu. Les fautes s’accumulent et les cartes jaunes sont sorties par M. Vandermeulen. 0-0 terme des 120 minutes, c’est donc la loterie des tirs au but qui a décidé du champion de cette P4D. Et à cet exercice, ce sont les Soumagnards qui ont été les plus adroits devant le gardien adverse, en s’imposant 2-3.

Fléron B 0 – Soumagne 0 (2-3 tirs au but)

Arbitre: M. Vandermeulen.

Cartes jaunes: Ferretti, Yildirim, Zanin, Calabrèse, Gonay.

FLERON B: Mostert, Couturier, Antonelli, Yildirim (64e Dubois), Hardy, Frenay (90+2 Nicaise), Kaddouri (61e Zanin), Veltri, Rotolo, Harzé.

SOUMAGNE: Cokaiko, Gonay, Calabrese (90+2 Maturain), Kolek, Bragard, Polys, Paquay, Szikula, Ernst (72e Vervoir), Sergi (84e Dubois), Adams.