Le point de vue est confirmé par Richard Van de Ghinste pour les Amis du Top 6. "Le club de Robertville est dynamique, motivé et sans faille. Ils sont récompensés de leur investissement par le monde qui est présent en masse. Le club avait géré plus de cent spectateurs pour le match de coupe de Belgique il y a peu alors ils savent quoi faire !" Au niveau sportif, Bill Beligdorg s’offre le titre dans la catégorie reine de nationale. C’est un beau lauréat, à l’image du Top 6, fair-play, loyal, souriant. Il incarne aussi la jeunesse tout comme l’Eupenois Noa Kerstges et l’autre Tiégeois Sebastian Quintero, lauréats en P5 et P6 respectivement.

"Monsieur Top 6", alias Didier Maurage, symbolise les joueurs chevronnés. Il va chercher une nouvelle victoire en P3. Dans la division 2, Kevin Marlet émerge avec panache et caractère, bien soutenu au niveau du mental par le Theutois Brice Meant. Stéphane Loppe a mis tout le monde d’accord en quatrième provinciale et a marqué des points pour le classement par club qui revient à Tiège. Sans oublier la belle histoire de Pierre Jenchenne. Il perd contre le Staveletain Nicolas Hazard mais va chercher le challenge. C’est la cerise sur le gâteau pour son club cinquantenaire.

Top 6 à Malmedy: "Beaucoup de fierté" pour la présidente Maurine Giet du Smash Robertville (photos)

Les échos du ping

Consternant

Pour beaucoup, du jamais vu. Au sortir de son premier match, le jeune joueur de Francorchamps Thomas Cupers a été l’objet de menaces par son adversaire Alain Grun. Puis l’entourage de Dison a jugé bon d’en rajouter et provoquer des bousculades. Les organisateurs n’ont eu d’autre choix que de les exclure.

Entre deux eaux

Arnaud Lambert a fait honneur aux couleurs de Francorchamps pour sa dernière apparition pour le club de son village. Mais il a aussi apprécié de défier ses futurs équipiers de Robertville.

Émotion

Stéphane Bailly et André Crasson nous ont quittés trop tôt. Le Top 6 leur a rendu hommage par des applaudissements empreints d’émotion.

Bill Beligdorg (Tiège) – Nationale

Bill Beligdorg. ©EDA JR Marot

"J’avais gagné en 2017 en P5 avec mon frère qui s’était classé deuxième. La victoire de cette année est aussi belle parce qu’elle traduit une saison de progression. J’ai franchi un palier en jouant en première nationale. J’ai appris à aller chercher les derniers points en prenant des initiatives et ça m’a bien servi aujourd’hui. J’ai eu un match difficile sur Michael Parotte mais j’ai su faire tourner le match."

Pierre Jenchenne (Robertville) – P1

Pierre Jenchenne. ©EDA JR Marot

"C’est ma première victoire et ça tombe bien ! L’événement a rameuté du monde mais ça ne m’a pas mis de pression. Au contraire, j’ai apprécié l’ambiance sympa et fair-play. Les matchs sur mes coéquipiers Guillaume Lerho et Nicolas Remen sont particuliers. J’ai aussi découvert Arnaud Lambert qui sera dans l’équipe l’année prochaine. Le bilan est une journée incroyable et une belle vitrine pour le ping."

Kevin Marlet (Pingouin Stembert) – P2

Kevin Marlet. ©EDA JR Marot

"Je n’avais jamais pris un set contre Benoît Hardy. Je l’avais croisé à la Cavalcade de Herve et il m’avait dit que si je gagnais contre lui au Top 6, il me paierait un resto. J’ai donc gagné le challenge pour la troisième fois et un resto en bonus. J’ai dû faire preuve de force de caractère parce que je suis mené contre Ben Hardy mais aussi contre Sébastien Blaise et Jérémy Joseph."

Didier Maurage (Montzen) – P3

Didier Maurage. ©EDA JR Marot

"Je suis content de cette onzième victoire. Émotionnellement, les plus belles restent celle dans mon village de Welkenraedt et celle de l’année passée pour le challenge que je m’étais fixé de dix trophées. Jusqu’au dernier match, il y avait de l’enjeu. Je devais gagner contre Gilles Talmasse et surveiller Didier Nyssen. L’année prochaine, j’espère me qualifier en deuxième provinciale mais pour la journée finale, ce sera à coup sûr autre chose."

Stéphane Loppe (Tiège) – P4

Stéphane Loppe. ©EDA JR Marot

"Le premier match était déjà décisif contre Lennie Strebelle. J’ai beaucoup de respect pour elle, elle est talentueuse et c’est vraiment une chouette joueuse. Après, les autres joueurs affichaient des jeux fermés. J’ai joué contre tous les mousses compliqués. Moi qui adore le jeu offensif et ouvert, j’étais servi ! Je me suis appliqué pour jouer juste tactiquement et je remercie Grégory Maréchal qui m’a donné des conseils justes."

Noa Kerstges (Eupen) – P5

Noa Kerstges. ©EDA JR Marot

"J’ai une défaite contre Jean-Claude Englebert de Montzen. Mon coup droit ne fonctionnait pas sur ce match-là. Je suis aussi mené de deux sets par Ronny Bardoul de Raeren. Il coupait fort et m’enfermait sur mon revers. Puis j’ai trouvé la clé. J’ai aussi joué mon coéquipier de club Youri Hackens, on se connaît par cœur. Je ne réalise pas encore vraiment. À 13 ans, c’est inespéré et c’est très bien."

Sebastian Quintero (Tiège) – P6

Sebastian Quintero. ©EDA JR Marot

"J’ai douze ans et je joue depuis deux saisons à Tiège. J’ai commencé la saison en P6 puis au deuxième tour, j’ai joué en P5. je suis classé E4 et je passe D4. Sur cette après-midi, je n’ai pas perdu un seul set et je suis très content. Je craignais le match contre Thomas Cupers mais aujourd’hui, j’ai bien joué. J’avais l’appui d’Elina Louras au coaching et j’ai ressenti une bonne ambiance autour des matchs."