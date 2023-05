Stefano Senis quitte La Minerie (P1), Xhoffraix défait par le FC Eupen (P2B)

La grande majorité des verdicts sportifs déjà tombés, l’annonce de l’entraîneur de l’ Espoir Minerois (P1) est la nouvelle à retenir du week-end dernier. "Ça n’a pas été un choix facile. L’aventure aura été extraordinaire. Mais arrive un moment où je pense qu’une équipe a besoin de neuf. Et moi, mon boulot me prend de plus en plus de temps. Je vais arrêter un temps, retrouver un club n’est pas une priorité", explique Stefano Senis. Son successeur n’est pas encore connu. "J’avais des pistes, tombées à l’eau. L’objectif est de continuer l’aventure. Nous cherchons de nouvelles joueuses…"