Mathis Hanus ne recommencera pas à Ensival (R2)!: "Différents éléments extérieurs ne correspondaient pas à mes valeurs"

"Mon souhait d’arrêter le basket est mûrement réfléchi", explique Mathis Hanus. "Cela fait plusieurs années que je m’entraînais 4 à 5 fois semaine avec deux matchs le week-end. Je ne vivais que pour le basket avec rien à côté. Et cette année a été une année où la motivation n’était plus là. Je ne me retrouvais plus dans le basket et dans différents éléments extérieurs qui ne correspondent pas à mes valeurs. D’où ma décision d’arrêter le basket et une envie de m’ouvrir à d’autres choses."

Deux jeunes en présélection nationale

Heureusement, la relève pointe le bout du nez à Ensival. Les jeunes Leclercqs et Pitz (Arthur) - en double affiliation BDA et Centre de formation - sont présélectionnés nationaux U16 et vont à présent tenter de faire leur place dans un groupe de 30 joueurs…