1. Les dames en D2. Il leur manquait un point pour acter officiellement leur montée à l’échelon supérieur. Dimanche à Olympia, les Verviétoises l’ont emporté 0-2 et sont donc assurées de jouer en D2 la saison prochaine. Avec un point d’avance sur le Stix mais un match de plus, elles peuvent encore être sacrées championnes, lors de l’ultime rencontre. Ce sera dimanche au Primerose, en fonction aussi des résultats du Stix qui doit encore jouer deux matches.

2. Pas de montée en D1 pour les hommes. Battus 2-3 à l’aller, les Verviétois devaient obligatoirement inverser la tendance au Lara dimanche pour monter en D1. L’exploit était tout proche, mais le partage (1-1) n’a pas suffi. Mené 1-0 à la fin du troisième quart-temps, le RHCV a égalisé (via Martin Leruth) dans la foulée et a poussé pour l’emporter, en vain. "On a fait douter le Lara jusqu’à la dernière minute, mais nous sortons par la grande porte", résume le manager de l’équipe Damien Leruth. "Début de saison, on aurait signé des deux mains si on nous avait dit qu’on jouerait la montée. Mais on y a pris goût et du coup la déception était très grande au coup de sifflet final."

Les Verviétois doivent encore rencontrer Tamise (en match aller-retour) pour déterminer qui terminera troisième, mais sans aucun enjeu.

3. Arrêt de deux joueurs. La saison prochaine se prépare tout doucement du côté du Royal Hockey Club Verviers. Cette fin de championnat amène déjà deux décisions dans le noyau de l’équipe première.

Ainsi, il est acquis que deux joueurs vont arrêter leur carrière en équipe première au terme de ce championnat. François Grignard et Rodolphe Dejace disputeront ainsi, ce dimanche contre Tamise, leur dernier match avec l’équipe fanion à domicile.

Quant au coach, Michiel Stap, il prolonge l’aventure à Maison-Bois. Arrivé l’été dernier pour un an, il vient de rempiler pour deux saisons supplémentaires à la tête des Béliers. Avec cette fois comme objectif avoué de viser la montée en D1.