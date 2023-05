Équipe-type: voici le 27e et dernier FC L’Avenir Verviers de la saison 2022-2023

L’équipe de cette (dernière) semaine. ©ÉdA

Derrière

Entre les perches, nous trouvons Fabrice Koenings (Waimes Faymonville B, P4G). Le portier âgé de trente-six ans a contenu tous les assauts des attaquants de Stavelot B.

Devant lui, de gauche à droite, nous avons Lionel Hubert (La Calamine B P2C). Le capitaine calaminois a bien bloqué son flanc. Notre paire centrale défensive est composée de Vincent Offerman (Heusy, P2C) et de Admir Nargalic (FC Eupen B, P4F). Vincent Il n’a joué qu’un petit quart d’heure mais il ponctue une très belle carrière. On ne reverra plus l’élégant défenseur heusytois sur un terrain, mais il continuera à donner de précieux conseils depuis le banc de touche. Concernant Admir, il a tenu la baraque eupenoise tout au long de la saison.. Enfin à droite, Maxence Blum (Stavelot B, P4G). Même si les Stavelotains n’ont pas trouvé l’ouverture, Maxence a réalisé une très bonne prestation au back droit.

Milieu

Dans notre ligne médiane, nous retrouvons à gauche Jordy Dardenne (Ster-Francorchamps P1), auteur d’un triplé pour ce qui n’aura finalement pas été son dernier match pour les Sterlains.

Au centre, la paire sera composée d’une part de Hackim Doucenne (Waimes-Faymonville, P2C). Quand le médian waimerais tourne, c’est toute l’équipe qui tourne. S’il avait pu participer à toutes les rencontres, Waimes Faymonville se serait peut-être sauvé.

Et d’autre part de Sacha Meunier (Hombourg, P1). Son entrée a dynamité les offensives de son équipe contre Fize. Il donne un assist et inscrit un but.

Enfin à droite, Cyrian Piette (Elsaute, P1). Rien que son but, une frappe des trente mètres en pleine lucarne, valait le déplacement. Il a été très présent dans toutes les offensives des Étoilés.

Attaque

Pour alimenter le marquoir, nous faisons confiance à Nicolas Nijhof (Malmedy, P1).

En visite dans son club formateur, l’Aubelois de Malmedy Nicolas Nijhof a pesé sur la rencontre avec deux buts à son actif. Le premier ? Une belle frappe en un temps. Le second ? Un penalty converti après avoir lui-même été accroché par Charef. Il aurait même pu en inscrire un troisième mais son envoi a heurté la barre.

À ses côtés, Anas Zougar (Richelle, D3B ACFF). Auteur du 3-4 dans les arrêts de jeu à Marloie, Anas a sauvé Herstal, mais surtout a fait pousser un "ouf" de soulagement du côté du stade de Melen. Grâce à ce but, les Melinois sont sauvés en P1 !

Sur le banc, mais…

Thomas Scheffer (Ster-Francorchamps, P1), Romain Delhez (Ster-Francorchamps, P1), Tom Pauporte (Aubel, P1), Johan Troch (Stavelot, P2C) et Dave Rauw (Weywertz, P2C) auraient pu intégrer l’équipe.

Le coach

Si le FC Eupen B est champion, il le doit en grande partie à son coach Andy Malmendier (FC Eupen B, P4F), qui termine également meilleur buteur du championnat avec 40 buts inscrits.