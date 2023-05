Bolland s’active encore sur le marché des transferts en vue de la saison prochaine. Désireux de renforcer son secteur défensif, le coach bollandois Antoine Wilkin annonce l’arrivée de trois nouvelles recrues. Les frères Victor et Simon Beckers (23 et 18 ans) arrivent en provenance d’Elsaute B (P3D). Également formé chez les Etoilés, Laurent Kaivers (passé par Saive en P2), vient lui aussi de parapher son contrat chez les Bleu et Blanc.

Tour final: La Calamine jouera bien dimanche

Un doute persistait à propos de la rencontre de tour final D3 ACFF Symphorinois – La Calamine. Il est levé: rendez-vous ce 7 mai à 15h.