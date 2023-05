Tom Pauporte (Aubel) reste positif: "Quand on voit d’où on vient…"

Pas de tour final pour Aubel, qui termine finalement 8e de première provinciale avec 44 points. La déception était bien présente chez les joueurs après la défaite face à Malmedy (3-4). "Quand tu es en mesure d’y participer, tu veux y aller… Notre saison a été faite de hauts et de bas. Quand on voit d’où on vient (NDLR: pour rappel, 8 sur 33 en entame de championnat) , c’est déjà bien d’être arrivé jusqu’ici. Globalement, je pense que Tony (Niro) est assez fier. On nous voyait descendre, on est quasi au tour final. On a su se relever et livrer de bons matches en étant assez réguliers", analysait Tom Pauporte (22 ans), un des offensifs aubelois.