Oli Lengeler, président d'Oudler (P4G): "On veut continuer avec des gars de la région"

Affichant un grand sourire aux côtés de ses joueurs et de son staff, Lengeler explique la recette du succès des Rouge et Blanc. "On s’est réuni en début de saison et on a décidé de donner un style de jeu à notre équipe. On a aussi misé sur des jeunes de la région. Et contrairement à d’autres clubs, nous avons su être patients et cela a bien fonctionné."

S’il a fallu attendre la dernière journée du championnat, le président n’estime pas moins le titre mérité. "Pour gagner un match, il faut de grands attaquants, pour gagner un championnat, il faut de grands défenseurs. Nous avons eu les deux cette saison car nous présentons le meilleur bilan défensif et offensif de la série."

Une seule équipe leur a été supérieure sur les deux matchs: Bullange. Loin d’être rancunier, l’homme fort du club sera presque leur premier supporter du tour final. "J’espère qu’ils monteront eux aussi. Cela me ferait plaisir de les retrouver en P3."

Mais quelles sont ses attentes pour la saison prochaine, justement ? "On a déjà rencontré des équipes de P3 en amical et on a bien tenu le rang. Je pense qu’on n’aura pas trop de difficultés la saison prochaine. Et on ne compte pas chambouler toute l’équipe, on va continuer à investir dans nos jeunes et dans des joueurs de la région. C’est ça le visage qu’on veut continuer à afficher."