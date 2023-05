Ce dimanche 30 avril, il effectuait bien évidemment le déplacement à Soiron où son équipe B a été sacrée championne de P4F, grâce à une victoire 3-5 qui s’est dessinée après la pause.

"J’avoue que j’ai eu un peu peur lorsque nous étions menés par deux fois en première mi-temps", confie-t-il. "Mais les gars ont assuré, ils ont tout donné en seconde période pour offrir ce titre bien mérité au FC".

Les Eupenois auront donc dû attendre l’ultime journée de l’exercice avant de coiffer les lauriers. "En effet, il nous a parfois manqué ce petit brin de chance durant la saison, mais c’est aussi ça la beauté du foot, on savoure d’autant plus aujourd’hui."

"J’ai travaillé 4 000 heures"

Un succès que les germanophones doivent en grande partie à leur coach Andy Malmendier, qui s’apprête à rejoindre Elsenborn lors de la prochaine saison. "C’est un fameux cadeau qu’il nous laisse avant son départ. Andy a travaillé durant six ans pour que son équipe puisse atteindre ce niveau. Nous aurons une équipe en P1 et une autre en P3 l’année prochaine, c’est une première dans l’histoire du club. Notre mentor restera tout de même proche de nos couleurs puisqu’il conservera sa fonction de coordinateur des jeunes, tout en coachant Elsenborn."

Et le président Johnen n’est pas peu fier de l’évolution du "FC" depuis son arrivée. "Je suis persuadé que les joueurs jouent mieux lorsqu’ils se sentent bien dans leur club. J’ai personnellement travaillé plus de 4000 heures afin d’améliorer nos infrastructures, et nous disposerons bientôt d’un tout nouveau terrain synthétique. Je ne peux que remercier le comité, les joueurs ainsi que tous les bénévoles qui font grandir le FC Eupen chaque jour", conclut-il.