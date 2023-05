Dimanche face à Geer, il a plus que collaboré à la victoire 3-1 des Sterlains en signant un triplé. Le tout devant son épouse, son fils et son papa évidemment.

"Cela ne pouvait pas être mieux, on prend les trois points, on se qualifie et je mets en plus un triplé, explique le numéro 23 de Ster-Francorchamps. Nous allons pouvoir aborder le tour final sans pression. Toutes les équipes sont du même niveau, cela se jouera sur des détails et il faudra être solide. Nous devrons notamment éviter d’encaisser sur phase arrêtée comme c’est encore arrivé ce dimanche face à Geer. On va retrouver Hannut et je vais enfin pouvoir jouer contre le mari de ma cousine, Jérémy Javaux. Il était suspendu lors des deux matches de championnats. La troisième sera finalement la bonne."

Durant le championnat, les Sterlains avaient vaincu Hannut 1-0 à domicile et avaient perdu sur le même score au Stade Alfred Ducarme. Après ce ou ces matches supplémentaires, Jordy Dardenne retournera donc évoluer "à la maison".

"Cela me fait mal de quitter Ster-Francorchamps, car c’est le club qui m’a le plus apporté humainement avec Warsage. À 31 ans, cette décision n’a pas été facile à prendre mais j’ai fait mon choix."

Les Vert et Blanc ont terminé à la troisième place en P2B et sont également qualifiés pour le tour final. Jordy pourrait donc poursuive son parcours en 1re provinciale.

"J’espère vraiment que Warsage pourra sortir vainqueur du tour final et monter en P1. Ce serait vraiment parfait et cela me conforterait dans mon choix de me caser un peu plus tôt que prévu" ponctue Jordy Dardenne.