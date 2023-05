HERVE-BATTICE: Henrard 12, Poussart 11, Lizin 13, Remacle 0, Henry 6, Antoine 10, Collignon 3, Borlée 8.

Henrard a la main incandescente en début de match et inscrit trois triples, Antoine en rajoute un et Herve-Battice mène 2-12 après 150 secondes. Neufchâteau ressert sa défense sur les shooteuses adverses mais Herve adapte ses plays offensifs et les intérieures locales se mettent à leur tour en évidence. La rentrée de Remacle donne un nouveau coup de fouet aux troupes de Denoël qui multiplient les interceptions et enchaînent quelques contre-attaques pour rentrer aux vestiaires avec 20 points d’avance. De quoi gérer par la suite malgré les efforts de Henket dans les rangs adverses.

"Notre première mi-temps était vraiment incroyable, nous avons toujours trouvé la joueuse démarquée, toujours fait l’extra-passe nécessaire tout en prenant soin du ballon", apprécie le coach, Alain Denoël. "Nous n’avons pas paniqué lorsque Neufchâteau est revenu au score et ce sont des joueuses plus discrètes en première mi-temps qui nous ont permis de reprendre le large. Au final, nous terminons dans le ventre mou, nous sommes arrivés en finale de Coupe AWBB et nous avons intégré de très jeunes joueuses au groupe. Pas si mal vu notre 0/10 initial !"