BC Verviers: entre déception et nouvelles ambitions

2. Casting On ne voulait donc plus vivre cela, le club s’était alors montré très actif sur le marché des transferts - avec huit arrivées pour six départs - et pensait enfin jouer les premiers rôles. Mais la mayonnaise n’a jamais réellement pris. Pas que l’ambiance n’y soit pas, elle est restée très bonne jusqu’au bout. Mais le groupe n’était finalement pas équilibré. Que ce soit avec Quentin Désert en première partie de saison ou sous la houlette de Bruno Dagnely par la suite, il a manqué de marqueurs réguliers et très certainement d’un vrai leader dans l’équipe.

3. Timing On y a pourtant cru avec des matchs d’avant-saison réussis. Mais on se souviendra que les Verviétois avaient alors affronté des adversaires évoluant principalement dans des divisions inférieures. La préparation n’était pas révélatrice d’un niveau qu’il faudrait atteindre plus tard en championnat. Très vite on s’est posé des questions sur les résultats, un changement de coach a été opéré fin novembre, mais l’équipe continuait à s’enfoncer. Il y a pourtant eu des opportunités de se sauver mais autant d’occasions manquées. On se souviendra de la défaite d’un point à Andenne (le concurrent direct) mi-février, d’une rencontre à domicile face à une équipe de Ciney tout à fait abordable (la semaine suivante) ou encore du match à Kain (mi-mars) que les Verviétois contrôlaient avant qu’une partie de l’équipe ne soit malade. Et il n’a manqué, au final, qu’un succès !

4. Avenir Il faudra rebondir pour un club qui a pas mal d’autres atouts - dont une équipe P2 et une P4 qui finissent toutes deux secondes de leur série - et qui continue à travailler à la formation des jeunes. On a donc à nouveau pas mal modifié le groupe qui descendra en R2, en tenant compte cette fois des faiblesses. Le staff attend beaucoup de l’arrivée des trois joueurs de Tilff (Vermierdt, Gerlach et Laloge), des marqueurs assure-t-on. Histoire de retrouver une spirale positive pour une équipe en mal de succès depuis plusieurs années maintenant. On pourra aussi se réjouir de quelques beaux derbies en R2 où l’on pourrait retrouver Aubel, Ensival et Pepinster B voire même le Casino Spa si la province de Liège obtenait un second montant.