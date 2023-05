Évolution du score: 10e: 19-19, 20e: 39-33 (20-14), 30e: 59-48 (20-15), 40e: 76-62 (17-14).

RABC ENSIVAL: Beaujean 0, Walraff 7, Genet 27, Erkenne 2, Schoonbroodt 1, Leclercqs 0, Horris M. 0, Pitz T. 24, Horris V. 5, Pitz A. 8, Hanus 2.

Presque deux saisons à devoir délocaliser son activité sur plusieurs sites – dont la bulle de Gérardchamps pour son équipe fanion – le club d’Ensival a souffert suite aux inondations de l’été 2021 qui faisaient suite à deux années déjà fortement impactées par la crise du Covid.

Il en était sans doute de la survie du club de pouvoir retrouver ses bases au hall Moray après des échéances plusieurs fois repoussées. "Les choses se sont un peu accélérées ces dernières semaines et nous avons réellement poussé pour pouvoir disputer ce dernier week-end de compétition à nouveau à la maison", expliquait Christophe Hauglustaine, membre du comité ensivalois. Tout un symbole pour un club qui a déjà pu dispenser des entraînements en semaine dans un hall flambant neuf, les premières rencontres officielles étant programmées à samedi. Le point d’orgue du week-end, c’était le dernier match à domicile de la R2 du club ce dimanche après-midi lors d’un derby face à Liège Basket B, un match à six points entre deux équipes à égalité au classement mais sans autre intérêt sportif puisque les deux formations avaient déjà reconduit leur bail à ce niveau depuis le week-end dernier.

Allumés à distance

Devant des gradins très bien remplis pour l’occasion, il n’y a pas eu de round d’observation et les échanges étaient équilibrés dans le premier acte (19-19). Avant que les Liégeois ne profitent du gaspillage local – notamment aux lancers francs – pour faire un break au quart d’heure (21-27). "Nous étions en difficultés car Aerts et El Majdoubi nous allumaient à distance", analyse Antoine Massart, le coach local. "On a ensuite trouvé la solution en trappant à chaque fois sur ces deux joueurs, ils ont donc dû lâcher des ballons ce qui a forcé les autres à prendre leurs responsabilités."

Genet et les frères Pitz organisaient la réaction offensive pour repasser devant au repos (39-33) et ne plus être réellement inquiétés par la suite.