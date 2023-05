Un bon point pour un Dison amputé de nombreux joueurs

Mené depuis l’heure de jeu, Dison a finalement égalisé via son inévitable buteur Guillaume Legros en fin de partie. Et à en croire l’attaquant, ce n’était pas du tout volé. "On a vraiment fait un super match" indique Guillaume Legros. "On a souffert par moments mais les deux fins de périodes étaient pour nous. Contre une très belle équipe, j’ai senti un groupe concerné et qui avait envie de bien faire jusqu’au bout."