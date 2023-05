Buts: M. Jouck (0-1, 53e), G. Pirlet csc (1-1, 58e), P. Sternon (2-1, 67e), E. Delneuville csc (2-2, 86e).

Match important pour Chevron qui devait l’emporter pour se qualifier pour le tour final. Mais un but encaissé à la 86e minute a mis fin à leurs espoirs. "Je suis très déçu, peste Sébastien Grosjean. Mais je reconnais qu’ils auraient pu mener 0-2 en première période." En l’absence de Raphaël Lognoul (parti en Égypte), c’est David Maréchal qui a mené Bullange vers ce 2-2. "On aurait pu tuer le match avant le repos, mais au final je suis content du 2-2. Place maintenant au tour final et à la revanche contre Stavelot B."

Heusy B 0 – Malmundaria B 5

Buts: O. Crahay (0-1, 33e), E. Akar (0-2, 40e), O. Crahay (0-3 et 0-4, 63e et 72e), A. Antonello (0-5, 83e).

Servet Summer a réussi à qualifier les Malmédiens pour le tour final. "C’est mérité pour les jeunes, je suis très content pour eux. Sur ce match, on n’a pas bien commencé mais une fois qu’on a marqué, cela a été plus simple. Et quelle exposition de joie quand on a entendu le résultat favorable du côté de Chevron." Serge Fabry qui a coaché Heusy B en l’absence de Jean-Claude Léonard regrette que son équipe se soit "désorganisée après 20 bonnes premières minutes."

Honsfeld B 1 – Ster-Francorchamps B 2

Buts: J. Duwez (0-1, 56e), N. Keller (1-1, 60e), F. Albicocco sur pen. (1-2, 70e),

Courte victoire des Sterlains qui terminent à la 2e place. "Il était important pour nous de terminer le plus haut possible pour recevoir lors du premier match du tour final. Mais on regrette toujours notre 0/9 qui nous coûte cher au final, même si Oudler mérite son titre." Raymond Heiners, le coach de Honsfeld B, aurait préféré terminer sur une note positive. "On est quand même fier de notre match car on a fait jeu égal avec une équipe mieux classée que nous."

Bellevaux 1 – Amblève B 0

But: R. Thunus sur pen. (1-0, 88e).

Bellevaux finit la saison sur une courte victoire sur un penalty transformé par Rémy Thunus. "C’était son dernier match avant son départ à Waimes-Faymonville et notre meilleur buteur, Mathieu Monville, lui a même permis de tirer le penalty. Tout le groupe tient à remercier Rémy." Du côté d’Amblève, Werner Zeimers regrette cette défaite survenue en toute fin de match. "Dommage de perdre sur un penalty léger à la 88e minute. Malgré les nombreuses absences, on méritait le 0-0."

Jalhay B 4 – Lontzen B 4

Buts: D. Schyns (1-0, 15e), L. Mwula (1-1, 25e), D. Schyns (2-1, 49e), L. Mwula (2-2, 52e), H. Leroy (3-2, 70e), E. Luamuto csc (4-2, 80e), T. Jerusalem (4-3, 83e), P. Jaminon (4-4, 86e).

Pluie de buts dans ce match du bas du tableau pour ce qui était le dernier match de Lontzen B. "On n’aura pas de P4 la saison prochaine et je suis déçu pour les joueurs qui ne savent pas quoi faire la saison prochaine, regrette le coach Pascal Jaminon, buteur pour ce dernier match. "Je tiens à remercier Lontzen de m’avoir donné l’opportunité d’entrainer. Et surtout les joueurs qui m’ont ému avec tous leurs messages."