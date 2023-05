Buts: Rogister (0-1, 40e), Evertz (1-1, 71e), Frère sur pen. (1-2, 90e)

"On voulait gagner pour recevoir au tour final, rappelait Tommy Chiragarhula, le coach saint-vithois. Un nul aurait été logique mais on a profité d’une erreur de Walhorn en fin de match."

Baelen 1 – Elsaute B 2

Buts: Piparo (0-1, 50e), Derousseau (1-1, 65e), Schreurs (1-2, 73e)

"Bien présents défensivement, on les a embêtés avec un jeu lent, analysait Geoffrey Foguenne, le T1 de Baelen. C’était une belle dernière sortie."

"Baelen, à onze derrière, a fait un match très sérieux tandis que nous avions beaucoup de déchets, reconnaissait Dejan Botic, le mentor elsautois. On va donc recevoir Walhorn au tour final, on n’a pas encore décidé si ce sera sur herbe ou sur synthétique."

Lambermont 3 – Lontzen 4

Buts: Schlinkmann (0-1, 3e), Preis (0-2, 13e), Volpe (1-2, 32e), Koonen (1-3, 39e et 1-4, 52e), Volpe (2-4, 65e), Letiexhe (3-4, 79e)

"Pour de nombreuses raisons, on voulait terminer sur une victoire, notait Quentin Demollin, le coach lambermontois. A la fin, on peut remercier Richelle grâce à qui il n’y aura pas de barragiste en P3."

"On a joué dix bonnes minutes puis il n’y a plus eu assez de volonté, expliquait le T2 de Lontzen Björn Cormann. On ne retiendra que la victoire."

Honsfeld 2 – Xhoffraix 1

Buts: Zinoune (1-0, 17e), Da. Henkes (2-0, 55e), Wyaime (2-1, 90e)

"Il était important de terminer par une victoire car la fête qui suit est toujours plus belle qu’après une défaite ou un partage", lâchait Pascal Jost, le coach de Honsfeld.

"Pour mon dernier match à la tête de Xhoffraix, c’était un peu insipide, inodore, incolore, lançait Sylvain Henrard, le T1 xhoffurlain. Il faut néanmoins féliciter Honsfeld pour son titre."

Sart B 3 – Spa 3

Buts: Grandjean (0-1, 10e), Ovi (0-2, 31e), M. Bruyère (1-2, 43e), Evrard (2-2, 45e), Jermé (3-2, 89e), Brisbois (3-3, 90e+4)

"Un partage logique au terme d’un match pas exceptionnel mais spectaculaire, résumait Bruno Herman, le coach de Sart B. On a su réagir après le 0-2."

"On est allé chercher ce nul à l’énergie, confirmait Steve Paquay, le T1 spadois. Merci à Spa pour l’accueil et ces mois passés avec ce groupe formidable."

Elsenborn 1 – Cornesse 2

Buts: Bruels sur pen. (1-0, 8e), Ma. Lenz (1-1, 44e), Lejeune (1-2, 59e)

"Un dernier match assez disputé qui aurait dû se terminer sur un nul même si notre victoire n’est pas scandaleuse, analysait Jonathan Félix, le T1 cornésien. On dédicasse la victoire à Régis Lejoly qui est venu jouer alors qu’il avait perdu son grand-père la veille."

SRU Verviers 2 – Butgenbach 7

Buts: Legast sur pen. (0-1, 10e), Kessler sur pen. (0-2, 20e), Fassin (1-2, 48e), Meyer (1-3, 55e, 1-4, 60e et 1-5, 65e), Passalacqua sur pen. (2-5, 75e), Urbain (2-6, 78e et 2-7, 82e)

Carte rouge à Butgenbach: D. Heinen (88e, 2cj.)

"Nous méritions mieux que ce score trop sévère pour le dernier match, expliquait Nicolas Heinen, le tacticien verviétois. On va désigner un entraîneur au plus vite pour pouvoir reconstruire."

"Six joueurs étaient à l’enterrement de vie de jeune homme de notre gardien hier, le début a été compliqué, soulignait Ludek Mach, le coach de Butgenbach. Après la pause, on a vu la différence entre les deux équipes et Meyer a signé un triplé pour son retour."

Goé 2 – Jalhay 2

Buts: K. Lepaon (1-0, 6e), Sabel sur pen. (1-1, 18e), Fierens (2-1, 30e), Mertens (2-2, 39e)

Partage entre Goétois et Jalhaytois pour boucler la boucle.

"Un match de fin de saison durant lequel Goé a eu plus le ballon", résumait Rocco Sutera, le mentor jalhaytois.