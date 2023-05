Buts: Fadli (0-1, 35e), Thielen sur pen (0-2, 44e), C. Beckers (1-2, 50e), Thielen (1-3, 87e).

"Blegny a une très belle équipe. On a cru pouvoir revenir à 2-2, mais Blegny était supérieur et leur victoire est méritée", souligne l’entraîneur aubelois David Malta.

Rechain 3 – Battice 3

Buts: T. Pfaff (1-0, 13e), Smets (1-1, 46e), Moll (2-1, 72e), Hougrand (2-2, 76e), Ramirez (2-3, 80e), La Mantia (3-3, 90+1).

"On fait 1-0, ils égalisent. Nous faisons 2-1, puis ils égalisent et prennent l’avantage. Nous recollons au score avec un assist de mon gardien réserve Fred Crits qui offre le 3-3 à La Mantia sur une belle bicyclette ! Je suis vraiment triste de quitter ce groupe", avoue le mentor rechaintois Marc Ansion. En face, son confrère batticien Benjamin Marechal était un peu déçu. "C’est décevant quand on mène 2-3 à la 90e, mais le partage est logique."

Olne 0 – Espoir Minerois 2

Buts: Piccolli (0-1, 40e), Schurgers (0-2, 85e).

"Le penalty manqué à 0-0 est le tournant du match. Le sauvetage est dans la poche. J’ai réussi ma mission. J’arrête d’entraîner à l’année, même les U21", précise le tacticien olnois Christophe Legros.

Dans l’autre camp, le chef de meute minerois est content que la saison se termine. "Nous avions à cœur de bien terminer et on clôture sur une victoire."

Herve 3 – MCS Liège 3

Buts: Keita (0-1, 5e) Closset (1-1, 15e), Douhard (2-1, 32e), Smets (3-1, 46e), Keita sur pen (3-2, 60e), Menga (3-3, 82e).

"C’était catastrophique à tout point de vue. Pas d’arbitre. C’était une comédie de football", soupire le technicien hervien Ben Joly.

Tilff 0 – Warsage 1

But: Vanderbeck sur pen (0-1, 22e).

"Tilff n’était pas démobilisé. On émerge sur un penalty. Nous accédons au tour final et c’est positif", se réjouit le T1 warsagien Vivien Forthomme.

En bref

Une arrivée à Aubel B

Le coach aubelois David Malta annonce l’arrivée de Mathias Denis qui provient des U21 de La Calamine.