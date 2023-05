Évolution du score: 10e: 23-21, 20e: 34-49 (11-28), 30e: 44-70 (10-21), 40e: 62-89 (18-19).

HERVE-BATTICE: Loupart 5, Grifnée 11, Beck 2, Piret 9, Mercenier 15, Linotte 2, Vanasch 16, Palm 2.

BC VERVIERS: Lierneux 9, Fassotte 13, Desert 15, Pitz 7, Domken 18, Lerho 2, Mahiat 7, Demez 5, Buscicchio 8, Steeman 5.

Malgré un départ hésitant (23-21), les Verviétois remportent le dernier derby de la saison en ayant tué tout suspense grâce à un cinglant 21-49 infligé aux Herbagers sur les deuxième et troisième actes.

"Malheureusement, c’était l‘hécatombe pour ce dernier match", regrette Michel Derouaux, le coach herbager. "C’est notre défaite la plus frustrante de la saison ! Compliqué de rivaliser avec cette très belle équipe verviétoise sans Bonni, Motard, David et Deltour. On tient bon dans le premier quart avant de craquer physiquement sous une pluie de trois points d’un adversaire en réussite."

Déjà assuré de finir second avant cette dernière journée, le BC Verviers B préparera à présent un dernier rendez-vous fixé au samedi 13 mai sur le terrain neutre d’Awans. Il s’agira d’y disputer la place de meilleur deuxième (entre les deux séries) face à Cointe B en vue d’un éventuel montant supplémentaire vers la P1.

Belleflamme C 69 - Theux BC 89

THEUX BC: Toussaint 15, Rondoz 8, Caro 10, Cawez 7, Massin 20, Caubergh 14, Bousmanne 10, Pieffer 4.

Quinzième victoire et quatrième place au général pour Theux après ce succès à Belleflamme. "C’était l’objectif de ce dernier déplacement", confie le coach Sébastien Hella. "L’adversaire a joué à cinq, on a su être sérieux et tuer le match en première mi-temps."

Grâce-Hollogne 101 - Aubel B 72

RBC AUBEL B: Vankerkhoven 3, Correa 4, Horevoets 15, Grégoire 3, Lejeune 20, Vauchel 10, Leduc 17.

Les Aubelois ont dû se déplacer chez le leader sans leur coach, Gauthier Liégeois, qui jouait au même moment avec l’équipe A du club. Sous la houlette de Maxime Leduc, ces derniers ont livré une bonne première mi-temps offensivement.

Verlaine 71 - RABC Ensival B 76

RABC ENSIVAL B: Louis 27, Delporte 2, Detry 5, Delsemme 3, Hauglustaine 25, Dessart 6, Valenduc 8.

"Vrai match de fin de saison, en effectif réduit, mais on termine sur une bonne note", se réjouit le coach ensivalois, Jérémy Delsemme.

Comblain B 100 - Pepinster B 88

RBC PEPINSTER B: Pirenne 0, Lecomte 5, Goemans 5, Lejeune 26, Wergifosse 26, Francot 8, Dawant 2, Hardy 16.

"On a pris du plaisir dans un match très offensif, il y a eu beaucoup de réussite et d’intensité", pointe le coach Chris Francot qui finit huitième du général avec trois autres équipes. "Le boulot était fait, maintien assuré. On a fait le taf et on finit en beauté malgré la défaite."