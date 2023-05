La Calamine qualifiée pour le tour final

On pense qu’en mettant Marloie au sol en moins de 2 minutes, La Calamine a fait l’essentiel. Eh bien non, Marloie réagit enfin avec l’esprit guerrier qu’on lui connaît. Les deux buts signés Devresse et Dehon, dont un bijou sur coup franc de ce dernier, donneront au score une allure tout à fait logique. Les 4 buts sur phases arrêtées dans ce match prouvent l’importance de celles – ci dans le foot d’aujourd’hui.

Au final, le meilleur average que celui de Mormont, à égalité parfaite de points et de victoires, autorisera les Germanophones à participer au tour final. Quelle performance pour un promu qui n’avait pas révolutionné son équipe dans l’entre-saison.

"Vous m’apprenez que nous allons au tour final", s’est étonné Alexandre Digregorio à la fin de la partie. C’est le point d’orgue d’une bonne saison pour un promu comme nous qui s’appuie sur un budget assez modeste. On devait tuer ce match quand nous menions 0-2. Mais deux phases arrêtées remettent notre hôte dans le match. Ce partage n’est, je pense, pas une déception pour chacune des deux équipes."

Marloie 2 – La Calamine 2

Arbitre: S. Somville.

Cartes jaunes: Collard, Martinet, Paquay, Belle, Hungs.

Buts: Hubert (51e 0-1 et 53e 0-2), Devresse (1-2, 63e), Dehon (2-2, 73e).

MARLOIE: Desseille, Hanneuse, Collard, Martinet, Dehon, Hébette (83’, Dion), Talmas, Paquay, Delvaux (90e+1, Briquet), Devresse, Micha.

LA CALAMINE: Joiris, Roex, Krhlanko, Hgubert (86e, Meessen), Mauclet (69e, Legenvre), Belle (81e, Van Melsen), Lufuankenda (90e, Smits), Hungs, Volont, Seewald, Cornet.