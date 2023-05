Mal embarqués dans la rencontre, après un penalty sifflé par un trio arbitral peu inspiré, les Libramontois, qui ont vu Richelle profiter des espaces dans leur dos, parviennent à renverser la tendance avant le repos grâce à Richard et Roset. Et quand Roset, quelques minutes à peine après le début de la seconde période, plante le troisième but des siens, on se dit que cette fois, Libramont ne laissera pas passer l’aubaine. Face à des Liégeois qui ont joué à des années de leur niveau habituel, les hommes de Samuel Bodet vont continuer à attaquer, en voulant aller planter le quatrième. Giboux,, Lefort ou encore Bigonville auront le ballon de but au bout de la godasse, mais le cuir ne rentrera pas. Et en face, Richelle réduit le score. Il reste vingt minutes, les Liégeois se montrent un peu plus pressants, sans cependant imposer un press extraordinaire. Et Libramont finit par se faire rejoindre et dépasser dans le final. Une défaite qui renvoie donc Libramont en première provinciale.

"Je suis désolé pour Libramont, mais je ne pense pas que cette équipe soit reléguée uniquement à cause du match de ce dimanche. Je n’étais pas content à la pause. Nous aurions dû mener 0-3 et au final, nous perdions 2-1. J’ai poussé une petite gueulante, j’avais des gars qui jouaient en marchant et qui faisaient preuve de suffisance. Ils pensaient déjà à la fête du retour, mais il fallait mériter cette fête. Le tour final ? Quand nous montons sur un terrain, c’est pour gagner", déclarait l’entraîneur de Richelle, Benoit Waucomont.

Libramont 3 – Richelle 4

Arbitre: Kevin Desimpele.

Buts: Zougar (7e, 0-1), Richard (42e, 1-1), Roset (45e, 2-1), Roset (51e, 3-1), Simon (70e, 3-2), Custinne (86e, 3-3), Zougar (90e, 3-4).

Cartes jaunes: Delme, Nelisse, Richard, Simon, Thomas, Boulton.

LIBRAMONT: Delmé,, Grandjean, Grégoire (46e, Jérouville), Robinet, Bourgeois, Nkokolo, Giboux (73e, Bigonville), Roset (67e, Baudot), Richard (67e, Nélisse), Vandaele, T. Lefort.

RICHELLE: Rausin, Leroy (46e, Halleux), Servais, Simon, Lang (46e, Pezzin), Boulton, Lanckhor, Thomas, Meys (59e, Custinne), Spano, Zougar.