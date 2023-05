Buts: J. Simonis (0-1, 7e), Demal (1-1, 29e), J. Donnay (2-1, 69e), N. Simonis (2-2, 72e).

"On sort la tête haute. C’était mon dernier match avec la P4 et c’était un peu d’émotion pour moi. Je remercie mes joueurs qui sont devenus des amis", confie le Cornésien Raph Van Acker.

"On savait que les probabilités étaient minces, mais on a cru au titre jusqu’au bout. Notre objectif de début de saison était le tour final, et on l’a atteint. Félicitations aux champions eupenois", lâche sportivement le T1 charneutois Michel Lousberg.

Herve B 5 – Stembert 1

Buts: Meniger (0-1, 4e), Mathieu (1-1, 22e), Klein (2-1, 50e), Lemaire (3-1 puis 4-1, 65e et 70e), Smets (5-1, 80e).

"Je retiens surtout que notre réserve a été sacrée championne ce dimanche. Nous félicitions Yasin Onder qui est papa depuis aujourd’hui", dixit le Hervien Nicolas Wuidard.

"Quand on rate autant d’occasions, il ne faut pas être étonné d’être battu. Toutes mes félicitations à Eupen pour son titre", raconte le coach visiteur Marco Lekeu.

Hombourg B 16 – Bolland B 1

Buts: Dobbelstein (1-0, 3e), Denoël (2-0, 5e), Renkens (3-0, 17e), Denoël (4-0, 20e), Demarets (5-0, 26e), Doelen (6-0, 30e), Bieleu (7-0, 38e), Doelen (8-0, 42e), Beuken (9-0, 47e), Schonbrodt (10-0, 50e), Bieleu (11-0 puis 12-0, 54e et 62e), Mathurin (12-1, 64e), Dobbelstein (13-1, 68e), Beuken (14-1, 72e), Bieleu (15-1, 80e), Beuken (16-1, 85e).

"On a abordé ce dernier match avec sérieux. L’ambiance était de la partie, merci aux Bollandois pour leur fair-play", relate Fred Gutkin, le mentor hombourgeois.

"C’était un week-end de fête pour tout le monde et un vrai match de fin de saison", selon Thomas Zegels (T1 Bolland B).

Olne B 2 – Welkenraedt B 1

Buts: Leroy (1-0, 67e), Sacre (2-0, 71e), Denis (2-1, 88e).

"Nous avons montré beaucoup de caractère et nous étions très présents dans les duels, je félicite mes jeunes joueurs", analyse l’Olnois Steven Singleton.

"J’aurais pu rêver mieux pour mon anniversaire. C’était une parodie de football, un match à oublier au plus vite. On a manqué de réussite", estime Geoffrey Marette (T1 Welkenraedt B).

CS Verviers B 6 – Union Limbourg 2

Buts: Luqman (1-0 puis 2-0, 13e et 17e), Dessart (2-1, 35e), H. Bouassam (3-1, 50e), Luqman (4-1, 65e), Kilouli (5-1, 75e), Sacré (5-2, 83e), H. Bouassam (6-2, 88e).

"Un match à sens unique. Une partie très agréable pour clôturer la saison", souligne le T1 Hassan Bouassam.

"On a gâché notre dernière, il n’y avait aucune envie. La victoire des Verviétois est amplement méritée", explique le Dolhaintois Alex Sacré.

Lambermont B 2 – Trois-Frontières B 4

Buts: Burnay (1-0, 10e), Kosters (2-0, 30e), Halili (2-1 puis 2-2, 44e et 60e), Hartmann (2-3, 70e), Sistermann (2-4, 90e).

"On avait 70% de possession de balle en 1re mi-temps. On a craqué physiquement en seconde", avoue Patrick Kosters, le coach lambermontois.

"On a très mal débuté le match, on s’est réveillé après la pause", lâche le joueur-entraîneur Diamant Halili.

Battice B 5 – Soumagne B 0 (forfait)

Deuxième forfait de la saison pour Soumagne B qui termine lanterne rouge. "Je suis un peu déçu de finir mon aventure à Soumagne de la sorte. Je remercie l’ensemble du comité, ce sont des personnes humainement formidables", dixit le Soumagnard Serge Desmit.