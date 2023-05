Andrimont ne s’est pas loupé face à Harzé, une équipe qui disputera également le tour final. Seconds du classement final, les Canaris recevront donc Vaux-Chaudfontaine (qui termine 5e) dimanche prochain pour entamer leur sprint final vers la P2, leur objectif affiché.

Vaux-Chaudfontaine 2 - Ent. Pepine 1

Buts: Blavier (1-0, 7e), Smolders (2-0, 45e), J. Diefels (2-1, 68e)

Pour la dernière de son coach Yves Voos, l’Entente Pepine a perdu mais sans démériter. "Et ce n’est pas bien grave" commente le technicien. "Le but était de finir sur une bonne note en s’amusant et c’est ce qui s’est passé."

Bolland 2 - Blegny B 1

Buts: Valenti (0-1, 73e), Al-Assouad (1-1, 88e), J. Bosard (2-1, 90e)

Pour cette dernière joute sans enjeu, Bolland s’est prêté à un petit jeu. "On a tiré au sort les places de tout le monde" explique l’entraîneur Antoine Wilkin. "Ce qui nous a finalement réussi puisqu’on a gagné le match et c’est mérité. On a vraiment bien terminé cette saison." Après 7 ans de loyaux services, le T2 Alex Lorquet a par ailleurs fait ses adieux à l’équipe. "Je cherche donc un adjoint. Avis aux amateurs..." conclut Wilkin.

Bressoux 5 - La Minerie B 0

Buts : Toussaint csc (1-0, 45e), Kochchif (2-0, 56e), Ziat (3-0, 74e), Bennaji (4-0, 77e), Naciri (5-0, 90e)

Sans enjeu pour les Miniers, ce match pouvait permettre à Bressoux de se sauver en P3. "J’ai été tout aussi étonné que les gens qui vont lire ce résultat mais nous sommes tombés sur une équipe ultra-déterminée qui n’a rien volé du tout" pointe le mentor de La Minerie B Francesco Dell’Aquila. "Cela n’avait pas grand chose à voir avec l’équipe de Bressoux que tout le monde a rencontré pendant la saison." Cette victoire finale offre aux Liégeois leur maintien en P3 au détriment de Melen B. Battue par Aywaille B, la formation dirigée par Christophe Sangiovanni rejoindra en effet la P4 la saison prochaine.