Vincent Vosse: "Elle est belle et importante", cette victoire aux 6 Heures de Spa WEC (photos)

Si Toyota a dominé ces 6 Heures de Spa, réalisant même le doublé, l’équipe WRT chère à Vincent Vosse a marqué de son empreinte la catégorie LMP2. Non contents de jouer tout au long de la course dans le peloton de tête, les hommes de l’ancien pilote verviétois y ont ajouté la manière, maintenant le suspense jusqu’au drapeau à damier. Alors qu’il restait moins de quinze minutes avant l’arrivée, Louis Delétraz au volant de l’Oreca 07 WRT fondait sur le proto piloté par Blomqvist alors en tête de la catégorie, moment que choisissaient les deux autos pour rentrer dans les stands pour un ultime appoint en carburant. Une opération rondement menée par l’équipe belge qui permettait au pilote suisse de ressortir devant son rival avec un grand "Yes" de tous les mécanos conscients d’avoir, une fois de plus, prouvé qu’ils faisaient partie des meilleurs du paddock.