Stavelot B n’a pas trouvé la faille face à Waimes Faymonville B (photos)

Les Stavelotains savaient ce qu’ils leur restaient à faire: l’emporter et espérer qu’Oudler ne l’emporte pas à Franchimont B. Les Rouge et Bleu attaquent dès le début de la rencontre avec une occasion pour Romain Wislet (2e) qui passe à côté, et une autre pour Arnaud Barth (3e) sur coup franc, mais le gardien Frabrice Koenings détourne. Les Blancs Moussis pensent avoir fait le plus difficile à la 11e quand Gigo Ajman (isolé au petit rectangle) trompe Koenings, mais l’arbitre annule le but pour un hors-jeu pas évident. Valentin Platiau frappe aussi sur le gardien. Bref, il n’y en a que pour les hommes du coach visité Mika Ziant. "C’est un peu le tournant. On a plusieurs occasions en début de match et on ne marque pas. On a un but annulé dont on se demande un peu pourquoi."