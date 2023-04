Pas de tour final pour Aubel, Malmedy y jouera contre Geer (photos)

Dos au mur, les Aubelois réagissaient via Pauporte qui inscrivait à son tour un doublé. C’était 2-3 à la 24e, le suspense était de retour. Nijhof n’était pas loin de le restreindre à la demi-heure, mais son envoi touchait le cadre. Aux alentours de l’heure de jeu, c’est dans le rectangle de Germain Hagemann que ça chauffait. Le portier malmédien sortait des tentatives de Diallo puis de Niro et était sauvé par sa transversale sur un essai de Temsamani. Les Aubelois avaient laissé passer leur chance. Dans les arrêts de jeu, Adrien Crosset inscrivait son 14e pion de la saison (même total que Nijhof). Pour la petite histoire, Cuypers réduisait le score dans les tout derniers instants…

Malgré ce dénouement un peu triste pour les locaux, Tony Niro n’était pas franchement abattu. "On a essayé, on ne peut pas être déçu. Finalement, la logique footballistique est respectée. Si on avait été au tour final, on aurait été à la ramasse. Trop de joueurs sont à la limite, pointait l’entraîneur aubelois. Après notre 8 sur 33 pour commencer la saison, c’est déjà bien d’avoir joué ce dernier match avec le tour final pour enjeu. Sur ce match, je retiens le caractère affiché à 0-3. Félicitations à Malmedy pour sa saison. Je suis un peu triste pour Marc Vanhoof qui nous quitte sur une défaite. Dommage aussi pour le nouveau comité. Maintenant, on doit bien se reposer en vue de la saison prochaine. Et bon vent à ceux qui nous quittent."

Côté malmédien, Selatine Deniz pouvait avoir le sourire. "On voulait atteindre ces 52 points et on voulait se racheter de l’aller (défaite 1-3). On a donc joué le match à fond, en sachant que les Aubelois allaient donner leur vie. Le hic, c’est de prendre autant de buts mais c’était aussi un bon match pour préparer la suite." Quelle suite ? La réception de Geer dimanche, lors du tour final. "Une équipe qui nous a battus deux fois cette saison, rappelle le coach malmédien. On ne pense pas du tout à la montée. On va déjà essayer de se qualifier pour la finale de notre série liégeoise."

Aubel 3 - Malmundaria 4

Arbitre: M. Dridelli

Cartes jaunes: Cuypers, Diallo ; Cassoth, Samray

Buts: Nijhof (0-1, 12e), Q. Jacob (0-2, 16e), Nijhof (0-3 sur pen, 19e), Pauporte (1-3, 20e), Pauporte (2-3, 24e)

AUBEL: Cloes, Spits, Y. Charef, Niro, Roex (54e Vanhoof), Kerff (46e Ernst), Colling (70e Cuypers), Remacle (61e Rexhepi), Pauporte, Temsamani, Diallo.

MALMUNDARIA: Hagemann, Simon, Samray, Cassoth, R. Jacob, Geelen, Bucak, Custinne (90e Oury), Q. Jacob (81e Kopp), Vicqueray (66e Crosset), Nijhof (88e Dethier).