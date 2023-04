Buts: Benaets (0-1, 10e), Bielen (1-1, 17e), Hurdebise csc (1-2, 32e), Chauveheid (3-1, 40e), Dufour (3-2, 84e), Guccio (3-3, 92e)

"Ne pas être au tour final est fatalement une déception", admet le T1 franchimontois Olivier Laffineur. "Aujourd’hui, on n’a jamais vraiment été dans le match et penalty loupé à 3-1 est un tournant. Je tiens tout de même à caper tout ce groupe." Du côté heusytois, on avait décidé de faire la fête à Vincent Offerman, désormais jeune retraité du football. "Je suis monté au jeu en fin de rencontre pour fêter ça avec ceux venus pour moi. C’est cool de pouvoir terminer en étant sur le terrain", explique-t-il.

P2C: Franchimont coince, Sart file au tour final (photos de Franchimont - Heusy)

Sart 1 – Amblève 1

Buts: Goenen (0-1, 21e), Evrard (1-1, 70e)

"Nous sommes finalement au tour final et, au vu de notre saison, nous le méritons. Nous ne l’aborderons pas en tant que favori et ça va enlever une certaine pression", avance le mentor sartois Rudy Siebenbour.

"On a eu le bon goût d’essayer de livrer un match appliqué. Si on est un peu déçu de ne pas être au tour final, l’objectif de la saison est dans l’ensemble atteint", note le coach amelois Robin Demarteau.

Weywert 3 – La Calamine B 2

Buts: Hanf (1-0, 15e), Hubert (1-1, 21e), Rauw sur pen (2-1, 65e), Elsen (3-1, 75e), Kroha (3-2, 85e)

"Le tour final est là et l’objectif atteint", se félicite le tacticien de Weywertz Benjamin De Vuyst. "Après la trêve, l’équipe a eu la réaction qu’on attendait et la mentalité recherchée."

"Je suis un peu déçu car les gamins ont fait un super match. L’arbitre n’a pas vraiment été avec nous et a sifflé un penalty inexistant", regrette son homologue Mike Hendrick.

Hautes Fagnes 0 – Stavelot 5

Buts : Giet (0-1, 34e), Troch (0-2, 62e ; 0-4, 72e ; 0-5, 77e), Brissinck (0-3, 70e)

"Ce match aurait pu tourner différemment", analyse le technicien fagnard Grégory Hendrick. "Stavelot a la chance du champion et nous la malchance du descendant." "C’est bien de terminer avec la manière", se réjouit l’entraîneur stavelotain Julien Godard. "Je trouve que nous avons livré un bon match dans la maîtrise."

Trois-Ponts 2 – Waimes F. 3

Buts: Demirkazan (0-1, 4e), Legrand (1-1, 13e), Demirkazan (1-2, 41e), Doucene (1-3, 52e), Al. Dumez (2-3, 85e)

"Même si on avait envie de bien finir ce championnat, la tête était déjà un petit peu vacances", dixit le T1 tripontain Greg Rondeux. "Ce qui me fait plaisir, c’est de terminer cette saison difficile par une victoire", lâche le coach waimerais Jean-Claude sonnet. "On peut avoir des regrets d’avoir eu autant de blessés."

Recht 2 – Trois-Frontières 3

Buts: Trillet (1-0, 7e), Masset (1-1, 26e), Dorr (1-2, 36e), Trillet (2-2, 50e), Soares (2-3, 60e)

En l’absence d’un arbitre, c’est l’entraîneur local Jérôme Stark qui a pris le sifflet. "Franchement, c’est certainement un des meilleurs arbitres qu’on a eu cette saison", fait remarquer le T1. "Quant au match, il aurait pu tourner autrement." "C’est un peu le résumé de notre saison", enchaîne son homologue. "On est bien dans le match, on se relâche un peu, et le score s’inverse."

Rocherath 4 – Welkenraedt 0

Buts: Marlet (1-0, 30e), Bongard (2-0, 74e), Velz (3-0, 83e), Remy (4-0, 84e)

"Le score ne reflète absolument pas la physionomie du match", estime le mentor welkenraedtois Greg Degotte. "Un penalty non sifflé, trois face-à-face loupés et deux latte s, ça n’a pas tourné pour nous." Dans le camp germanophone, cette nouvelle victoire offre, pour la seconde année consécutive, un ticket pour le tour final.

Emmels 3 – RCS Verviers 7

Buts: Sy sur pen (0-1, 2e), Ben Sellam (0-2, 4e), Mejdoubi (0-3, 12e ; 0-4, 25e), Aksu (1-4, 35e), Zararsiz (1-5, 40e), Kockelmann (2-5, 55e), Picquereau (3-5, 60e), Bertrand (3-6, 69e), Sy (3-7), 86e)

"On n’a pas senti la même envie de gagner que celle affichée à Waimes. C’est un match typique de fin de saison", déclare le technicien d’Emmels Éric Richter.

"Je suis très content pour les joueurs. Ce match est un peu la synthèse de notre saison", commente l’entraîneur verviétois Gabriel De Luca.