Oudler remporte le titre de P4G et retrouve la P3: "On a été les plus réguliers" (réactions, photos et vidéo)

Avec vingt-deux victoires, la meilleure attaque et la défense la plus solide, les Germanophones ont dominé une série équilibrée qui les a vus perdre deux fois contre Bullange notamment, pour un total de quatre revers.

Dans une série redoutable avec quatre équipes qui se sont battues jusqu’au bout pour le sacre final, Oudler a su se montrer patiente jusqu’à cette ultime journée. "Nous avons réussi à mettre en place une équipe, pas des individualités, poursuit le coach. On a certes raté quelques matchs, mais on a été les plus réguliers et c’est ce qui a fait la différence au final."

Devant des centaines de spectateurs qui avaient fait le déplacement pour ce dernier match à Franchimont B, Mutsch et les siens n’ont pas laissé échapper le titre grâce à une maîtrise parfaite. "Cela fait cinq ans que nos fans attendaient ce moment, s’exclame l’entraîneur, qui n’entend pas bouleverser son groupe pour la saison prochaine. On a travaillé avec des gars de la région et on va poursuivre sur cette voie. Le premier objectif sera d’assurer le maintien au plus vite avant d’éventuellement revoir nos objectifs à la haute."

Mais, avant, place à la fête. D’abord sur le terrain de Franchimont avant de se retrouver, tous ensemble, dans la buvette du club. Pour une soirée qui s’annonçait longue.

Oudler remporte le titre et retrouve la P3: "On a été les plus réguliers" (réactions, photos et vidéo)

Les échos des champions

Des supporters bien présents

Ils étaient plusieurs centaines à avoir fait le déplacement pour ne pas manquer le titre des leurs. Et ils n’ont pas été déçus par leurs joueurs qui ne leur ont jamais laissé le temps de douter. Pour, au final, communier ensemble au coup de sifflet final.

Expérience vs jeunesse

Face à des jeunes Franchimontois, tous nés après 2000, les Germanophones présentaient quelques éléments d’expérience qui ont fait la différence. Mais, derrière, le plus jeune de tous n’était autre qu’un des leurs, Felten Luis, qui aura seulement 17 ans le 4 juin prochain.

"C’est pas moi qui joue"

Aux supporters d’Oudler qui le taquinaient avant le début du match lui demandant de lever le pied, le coach des Franchimontois, Miguel Ruiz-Marin, répondait avec le sourire. "Ce n’est pas moi qui joue." Finalement, Oudler n’avait besoin de personne pour l’emporter.

Franchimont B 0 – Oudler 4

Arbitre: M. Zanol.

Cartes jaunes: L. Henkes, D. Meyer, B. Kivanda.

Buts: G. Coumont 0-1, 24e), J. Michaeli (0-2, 38e), M. Kockelmann (0-3, 46e), S. Schmitz (0-4, 78e).

FRANCHIMONT B: Poncin, E. Ruiz-Marin, Laffineur (65e Corbesier), Gilet (57e Dandrifosse), Macquet (46e François), Wydooghe, Briamont (46e Smets), Emonts, Delfosse, Perez, Kivanda.

OUDLER: Kohnen, Greven, G. Henkes, Felten, Kleis, L. Henkes, Michaeli (87e Dhur), Schmitz, Meyer (80e Backes), Coumont (60e Verbaarschot), Kockelmann.

Oudler devait l’emporter et les gars Manuel Mutsch ont fait le boulot, laissant très peu de place au suspens.

Face à Franchimont B, Manuel Mutsch avait demandé à ses gars de presser haut. Histoire de ne pas laisser les jeunes Franchimontois respirer et cela a bien fonctionné. Deux buts en première période et deux autres après la reprise donnent aux germanophones les trois points qui leur permettent de remporter le titre sans trop stresser.