Les Elsautois prennent les choses en main mais se heurtent à des Carriers bien en place. Il faut d’ailleurs un but venu de nulle part, signé Piette, pour débloquer la situation (0-1). Les Étoilés poursuivent leur marche en avant et Campo a la bonne idée d’imiter son équipier. Isolé au rectangle, il trouve la lucarne et double la mise (0-2). Dans la foulée, Ziga a la balle du 1-2 au bout du pied mais il se heurte à françois, avant que Fedsoseew ne voit sa reprise sauvée sur la ligne par Gary Deville.

"Ces deux buts venus de nulle part tombent trop vite" regrette le T1 sprimontois Faustino Garcia. "Si nous subissons une nouvelle défaite, j’ai tout de même vu de belles choses. On a eu des occasions et c’est encourageant pour les jeunes. Cette saison difficile nous aura fait grandir. Quant à Elsaute, c’est un très beau champion."

De retour des vestiaires, Elsaute tue le peu de suspense qu’il restait en moins de six minutes. Roggemans d’abord, Diané ensuite, sont sans pitié pour le pauvre Vandeloise (0-4). La partie perd alors en intensité et les jeunes pousses sprimontoises en profitent pour sauver méritoirement l’honneur.

Grâce à ce nouveau succès, les Elsautois atteignent les derniers objectifs fixés par leur mentor Boris Dome. "Meilleure attaque, meilleure défense et 69 points au compteur, le travail est fait", se félicite ce dernier. "Ce n’était pas simple de mettre du rythme car l’herbe était très haute. En première période, j’ai vu beaucoup d’envie et c’est ce que je voulais. Pour moi, c’est une question de respect par rapport à l’adversaire. Notre dernière demi-heure était un peu plus en dilettante mais c’est normal. Bien que déjà champion, on termine sur deux victoires et c’est très positif."

Sprimont B 1 – Elsaute 4

Arbitre: M. Counen

Cartes jaunes: Vandeloise, Dirix

Buts: Piette (0-1, 13e), Campo (0-2, 24e), Roggemans (0-3, 47e), Diané (0-4, 51e), Modica (1-4, 67e)

SPRIMONT B: Vandeloise, Pedrosimao, T. Delville, Modica, El Otmani, Ziga (38e Sefu), Ledda (46e Arena), Sutera, Latona (71e Dael), Cetintas (55e Fassotte), Fetsoseew

ELSAUTE: François, Williot, D’Affnay, Dirix, Campo (46e Roggemans), Maréchal (46e Ameur), G. Deville, Tossings (59e Dohogne), B. Deville, Piette, Diané