Le FC Eupen, déjà sauvé, termine sur une défaite

La première période est à l’actif des Eupenois. Malgré beaucoup d’absences, les Bleu et Blanc se procure quelques occasions franches sans parvenir à ouvrir le score. Ce que fait très bien l’UCE Liège avec un corner repris de la tête par Sébastien Dabeye (0-1) juste avant la pause. Les Eupenois poussent pour essayer de revenir, mais une faute de main dans le rectangle donne un penalty pour l’UCE. Celui-ci est converti par l’ancien Verviétois Benoît Dreezen pour assurer la victoire des Espagnols. "On a bien vu que nous étions sauvés et qu’eux pas. Notre saison est réussie avec notre maintien et le titre de l’équipe B en P4", se réjouit le mentor eupenois Patrick Kriescher.