"C’est un sentiment incroyable, je ne parviens pas encore à réaliser mais la fête promet d’être très longue", se réjouit le joueur-entraîneur Andy Malmendier. "C’était un match très difficile, face à une belle équipe de Soiron qui a mené par deux fois en 1re période. On avait une grosse pression sur les épaules, mais mes gars n’ont jamais rien lâché, ils se sont battu les uns pour les autres pour décrocher les lauriers aujourd’hui."

Cette rencontre marque aussi le départ du coach Malmendier, qui posera très prochainement ses valises du côté d’Elsenborn (P3D), après 27 années passées au sein du club. "J’ai toujours dit que j’aiderais le club de mon cœur à monter avant de partir. Aujourd’hui mon objectif a été réalisé, je peux partir l’esprit tranquille, même si c’est loin d’être évident pour moi."

Une nouvelle aventure qu’il partagera avec son T2 de toujours, Mirco Nyssen. "J’aurai toujours besoin de Mirco à mes côtés. Nous avons toujours eu les mêmes idées et les mêmes décisions. Lorsque j’étais sur le terrain, c’était lui le coach, on forme un vrai duo d’entraîneurs."

Enfin, le tacticien tenait à féliciter son rival Charneutois pour l’ensemble de son œuvre durant cet exercice 2022-2023. "Si la lutte a été aussi passionnante, c’est surtout grâce à eux. Ils nous ont battus par deux fois et terminent avec plus de 70 points. Habituellement, cela suffit pour être champions. Je leur souhaite le meilleur pour le tour final, ainsi qu’à Soiron et autres équipes de la série."

Le FC Eupen B sacré au bout du suspense: "Un sentiment incroyable" (réactions, photos et vidéos)

Echos des champions

40 buts pour Malmendier !

Quelle saison incroyable pour Andy Malmendier ! Le joueur-entraîneur a inscrit ce dimanche son 40e but de la saison. Il termine évidemment meilleur buteur du championnat, loin devant le Charneutois Jonas Simonis.

Les champions terminent… à 9

Le coach voulait que tout le monde participe à la fête, et c’est bien normal. Seulement voilà, après avoir réalisé ses quatre remplacements, Nicolas Forster voyait rouge à la 75e, puis Lucas Laberger se blessait dans la foulée sur un tacle trop appuyé de Jordy Fassotte. Les Eupenois devaient terminer la rencontre à neuf contre onze. Heureusement pour eux, cela n’a pas porté à conséquence.

Soiron sympa

À la fin de la rencontre, l’entraîneur soironais Christophe Romain et son papa Jean-Marie remettaient au coach eupenois des petits cadeaux en l’honneur des champions. "D’habitude on offre des fleurs, mais ici, on offre de la bière de Soiron !", s’exclamaient-il. Les germanophones entonnaient alors un chant afin de remercier leurs hôtes.

Supporters

Un car de supporters avait été organisé par les eupenois pour effectuer le déplacement de 28 kilomètres. La fête battait son plein et la bière coulait à flots du côté de Soiron en ce dimanche après-midi.

Soiron 3 – FC Eupen B 5

Arbitre: M. Driesen.

Carte jaune: Fassotte.

Carte rouge: Forster (directe).

Buts: C. Delville sur pen. (1-0, 21e), Malmendier (1-1, 35e), C. Delville (2-1, 40e), Krafft (2-2, 42e), Tonkovic (2-3, 46e), Krafft (2-4, 53e), Nargalic (2-5, 58e), C. Delville (3-5, 78e).

SOIRON: Lemmens, Echchekhar, Godart, N. Delville (27e Becker), Vicqueray, Alonso, Delville, Cintora (34e Heyndels), I. Onder (82e Dobbelsteinne), Fassotte, S. Onder.

FC EUPEN B: Hepp, Forster, Mertens (74e Klinkenberg), Fabian (56e Laberger), Krafft, Ruelle (71e Ordonnez), Tonkovic, Vroomen, Becirovic (62e Forster), Nargalic, Malmendier.

Peu après la 20e minute, Soiron prenait les devants grâce à Christian Delville sur penalty. Andy Malmendier égalisait à la 35e, d’une reprise de volée foudroyante. À la 40e, Delville inscrivait son 2e but de l’après-midi en faveur des Soironais, mais Krafft faisait 2-2 juste avant la pause. Les Eupenois redémarraient le 2e acte le pied au plancher et Tonkovic, Krafft puis Nargalic offraient définitivement le titre au FC Eupen B, malgré un dernier but synonyme de triplé pour Christian Delville.