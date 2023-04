M. Comblain 99 – RBC Pepinster 74

Évolution du score: 10e: 26-17, 20e: 48-38 (22-21), 30e: 79-51 (31-13), 40e: 99-74 (20-23).

RBC PEPINSTER: Halkin 5, Pirson 14, Maucourant 13, Francœur 9, Delsaute 4, Deblond 6, Nyssen 0, Wintgens 12, Maréchal 11.

Les Pepins ne seront donc pas la deuxième équipe à faire chuter le leader cette saison, le verdict du match aller (défaite après prolongation) laissait entrevoir une partie plus serrée. Chez le champion qui profitait de ce match à domicile pour faire une nouvelle fois la fête, il y a pourtant eu match jusqu’à la pause (48-38). Mais un cinglant troisième acte (31-13) enlevait tout espoir de succès aux Nyssen et autre Maucourant.

"On a été dominé athlétiquement et cela a eu un impact sur notre collectif qui n’a pas été aussi efficace que d’habitude", constate le coach, Pascal Horrion. "Pirson a été bon chez nous, rien d’autre à dire sur ce match car Comblain est juste plus fort."

Il reste deux rendez-vous pour Pepinster. Recevoir Malines, le dernier, le week-end prochain et finir la campagne 2022-2023 par un nouveau derby, à Sprimont cette fois.

Régionale 1

Neufchâteau 68 – BC Verviers 82

Évolution du score: 10e: 14-21, 20e: 34-45 (20-24), 30e: 51-62 (17-17), 40e: 68-82 (17-20).

BC VERVIERS: Wilkin M. 2, Lodomez 15, Akinbodu 14, Roosen 12, Wilkin G. 2, Mahiat 10, Buscicchio 8, Lerho 7, Delsemme 12.

Comme on pouvait le craindre, Andenne s’étant imposé (65-84) la veille à Ans, les Verviétois ont entamé leur dernier déplacement ce dimanche matin en sachant qu’ils ne pourraient éviter une relégation en R2. "Mais on livre un match sérieux où le plaisir de jouer était présent", relève le coach Bruno Dagnely. "Merci au coach et au club de Neufchâteau pour leur accueil. On se tourne dès maintenant vers la prochaine saison."

Régionale 2

BB Gembloux 81 – RBC Aubel 52

Évolution du score: 10e: 22-15, 20e: 45-29 (23-14), 30e: 63-44 (18-15), 40e: 81-52 (18-8).

RBC AUBEL: Grooteclaes 6, Gorlé 6, Liégeois G. 13, Bousmanne 9, Lambot 3, Albert 2, Liégeois B. 9, Glaude 4.

Aubel a finalement pu compter sur huit joueurs pour ce dernier rendez-vous de la phase classique. Mais sans ses deux pointeurs attitrés (Gerarts et Perin), le marquoir n’a guère été sollicité côté visiteur. D’autant que pour cette partie sans plus aucun intérêt sportif, les visiteurs n’ont pas forcé… Déjà mené 45 à 29 au repos, Aubel n’a pu faire mieux après la pause. La troisième place était assurée, elle enverra les Aubelois à Mons (2e) dès ce jeudi pour une demi-finale aller des play-off. Match retour le samedi 6 mai à 19 heures au Green Temple.