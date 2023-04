Dommage vraiment, ces ratés au démarrage pour « le plus beau circuit du monde »

Si l’on se réjouit que les infrastructures soient sans cesse améliorées pour un public de plus en plus choyé, on ne peut que s’étonner de ce manque de précaution, d’autant plus lorsqu’il s’agit du premier rendez-vous international de la saison, badgé FIA (Fédération Internationale Automobile) et que l’on souhaite tout mettre en œuvre pour conserver le plus grand événement planétaire en sports moteurs qu’est la Formule Un.

Quand on se veut être "le plus beau circuit du monde", ne serait-ce pas logique d’accueillir tout un chacun dans les meilleures conditions, d’autant qu’à Francorchamps on ne peut pas dire que l’on manque d’espace, même si ce week-end, plusieurs dizaines de milliers de fans avaient envahi la Cuvette de l’Eau Rouge, ce qui ne fut pas toujours sans peine, nombreux étant ceux à avoir battu un record… de lenteur pour rejoindre le pied du Raidillon. Dommage vraiment, ces ratés au démarrage !