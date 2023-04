Au bout du supense, Melen reste en P1 grâce à Richelle

Une première bonne nouvelle mais pour le reste, les Melinois le savaient: pour continuer en P1 la saison prochaine, ils n’étaient plus maîtres de leur sort. Ainsi, l’évolution des résultats des matchs de P1 et de D3 ACFF qui concernaient le destin de la RAMM était scrutée en direct par le staff et les sympathisants du club tout au long de la partie. On apprenait d’abord que les carottes étaient cuites pour Herstal qui se faisait laminer à Meix-Devant-Virton. Et tandis que l’UCE Liège validait son succès au FC Eupen, la nouvelle tombait: Richelle était mené 1-3 par Libramont. Le calcul à ce moment-là était aussi simple que terrible: Melen descendrait si Richelle ne renversait pas la vapeur en terres luxembourgeoises. Ce que les Bassi-Mosans parvenaient finalement à faire dans les… cinq dernières minutes de la partie. Renvoyant ainsi Libramont en P1 luxembourgeoise… et offrant donc sur un plateau à Herstal et à Melen leur maintien dans leurs séries respectives.

On l’aura compris, le coach melinois Santo Ventura a vécu les 90 minutes les plus stressantes de sa vie: "Je n’ai jamais voulu m’intéresser aux résultats des autres mais aujourd’hui je n’avais pas le choix" commentait-il. "On a suivi de très près tous les matchs et le soulagement a été énorme à la fin. Je dédie ce maintien à tous les bénévoles de ce club qui le méritent à 1000% !"

Melen 1 – Wanze/Bas-Oha 1

Arbitre: M. Baudon

Cartes jaunes: Gonera, Yumusak, Memeti, Demelenne, Henke, Keita ; Bisconti, Moulin

Buts: Demelenne (1-0, 58e), Bisconti sur pen. (1-1, 68e)

MELEN: Piron, Nsimbalusinga, Yumusak, Demoulin, Leroy, Gonera (72e Keita), Mascolo, Henke, Mottoule (82e Kalala), Demelenne, Memeti

WANZE/BAS-OHA: Henrotte, Honay, Moureaux, Mottet (69e Pessotto), Beaujean, Moulin, Rasquin (62e Denorme), Adam (82e Carraro), Bisconti, Gilson (78e Goosse), Neerdael