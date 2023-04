Un coup de main eupenois à Melen ?

En recevant l’UCE Liège (12e, 34 points), le FC Eupen (11e, 37 points) peut filer un coup de main… à Melen (13e, 33 points). Les Soumagnards ne sont pas assurés de leur maintien: s’ils perdent contre Wanze/Bas-Oha, Ougrée (trois points derrière) peut encore revenir en cas de succès à Hannut… Et, de toute façon, mieux vaudrait mettre quatre formations derrière soi, puisqu’une possible descente de Herstal en P1 ajouterait un descendant de P1 à P2. C’est pourquoi, en s’imposant et en misant sur une victoire eupenoise, Melen peut passer 12e et souffler.