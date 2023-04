Tony Niro avant Aubel – Malmedy, décisif pour le tour final: "C’est magnifique de jouer ce dernier match avec un tel enjeu"

Dans le meilleur des mondes après ce dimanche qui s’annonce tendu sur de nombreuses pelouses de P1, les Verts pourraient même boucler le championnat à la 4e place et jouer le premier match du tour final à domicile. Mais nous n’en sommes pas encore là… "C’est magnifique d’avoir un tel enjeu pour le dernier match du championnat, sourit Tony Niro. Je suis très heureux pour l’ensemble du club. Il nous reste à terminer le travail. Jouer le tour final, même si c’est en déplacement, serait un beau cadeau. Pour ma part, cette saison restera une de mes saisons les plus difficiles en tant qu’entraîneur. Au niveau de la gestion, du relationnel avec les joueurs, du sportif… Heureusement, j’ai été soutenu depuis le début par mon comité."

Malmedy déjà qualifié

Déjà qualifié pour le tour final et certain de sa troisième place, Malmedy reste évidemment un gros morceau. "Ils ne viendront pas en victimes consentantes, sait le coach aubelois. C’est un beau derby, il y a quelques rivalités entre joueurs. Et Malmedy est solide, ce qui ne me surprend pas. Ils font un peu la même saison que nous l’année dernière." Sur un terrain en parfait état, devant de nombreux supporters (on l’espère), les Malmédiens n’arriveront en effet pas la fleur au fusil. Avant de profiter du pain saucisse offert par Aubel, les Dragons comptent bien jouer le coup à fond. "Par respect pour toutes les équipes en lutte pour le tour final, souligne Selatine Deniz, le coach malmédien. Si on avait dû aller chercher notre qualification lors du dernier match, je n’aurais pas voulu qu’une autre équipe lève le pied. Nous allons aborder ce match avec sérieux, comme tous les autres. À l’aller (défaite 1-3), nous avions livré un de nos plus mauvais matchs de la saison. Et puis nous devons aussi préparer le tour final. C’est vrai que les entraînements ont été plus légers cette semaine après un gros mois d’avril. Mais nous n’avons pas été jouer au bowling non plus !"

Aubel – Malmundaria (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Dridelli

AUBEL: Cloes, Roex, Van Hoof, Colling, Diallo, Y. Charef, Remacle, Ernst, Temsamani, Pauporte, Niro, Rexhepi, Cuypers, Kerff, Spits.

Absents: Monte, Beckers, Lahaye, Fdhili, Hansen (blessés), Willem (suspendu).

MALMUNDARIA: Hagemann, Simon, R. Jacob, Samray, Bucak, Q. Jacob, Vicqueray, Nijhof, Cassoth, Krings, Crosset, Custinne, Geelen, Oury, Dethier.

Absents: Krings, Mathonet (pas prêts), Kivrak (blessé), Denis (suspendu), Dupont (vacances), Errens (P4).