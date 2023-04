Ster-Francorchamps devra gagner puis croiser les doigts pour le tour final

À force de brûler tous ses jokers, Ster-Francorchamps vient de quitter un top 6 dans lequel l’équipe semblait pourtant bien installée. Actuels huitièmes, les Sterlains peuvent encore se qualifier pour le tour final mais n’ont plus leur sort entre les mains, ou seulement en partie. Pour terminer dans les six premiers, il faudra avant tout battre Geer (et ainsi dépasser cet adversaire au classement) mais aussi espérer que soit Aubel (face à Malmedy), soit Fize (à Hombourg) perde des plumes.