La saison n’a pas été de tout repos pour les équipiers de Xavier Stassen. En assurant, avec la manière, leur maintien au sein de l’élite provinciale, les Hombourgeois ont atteint l’objectif qui avait été fixé lors de l’arrivée de leur entraîneur, Romain Cerfontaine, en cours de saison.

"Avec envie et rigueur"

À l’aube de cette ultime rencontre, ce dernier se montre ambitieux et attend une grosse prestation de ses joueurs. "Nous allons jouer le coup à fond, sans regarder l’adversaire, comme à chaque match que nous avons disputé depuis mon arrivée dans le club. Je veux voir mon groupe aborder cette dernière rencontre avec de l’envie et beaucoup de rigueur. On doit se respecter et respecter le championnat."

On peut s’attendre à une belle après-midi de football et de fête du côté de la Route du Cheval Blanc. "Fize est en forme ces dernières semaines. Ils restent sur plusieurs bons résultats et ont encore la possibilité de se qualifier pour le tour final", enchaîne l’entraîneur des Orange et Bleu. "De notre côté, nous voulons terminer en beauté devant nos supporters, que l’on annonce nombreux. Après le match, une fête est prévue afin de célébrer notre maintien. Pour qu’elle soit totale, il faudra bien prester sur le terrain afin d’aller chercher les trois points", conclut-il.

Hombourg – Fize (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Poulain.

HOMBOURG: Stassen, Dorthu, Degueldre, Beckers, D. Meunier, Schwontzen, Bauwens, Baltus, Wets, Bayard, Bartholome, Schnackers, S. Meunier, Martin, Hick.

Absents: C. Schonbrodt, Denoël, Beckers (gardien), Belboom (P4); Potoms, A. Schonbrodt, Duthoo (blessés).