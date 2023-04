Pour Elsaute, qui va à Sprimont B, objectif 69 points pour faire mieux que La Calamine

Comment prépare-t-on une rencontre dont l’enjeu est inexistant ? Voici la réponse du mentor elsautois Boris Dome: "La semaine dernière contre Melen, je tenais à ce qu’on soit sérieux car il en allait de l’équité du championnat" explique le technicien. "C’était aussi le dernier match à domicile pour les 7 joueurs qui nous quittent et ce contexte a poussé tout le monde à assurer. Mais cette semaine, c’est vrai que je sens mon groupe en roue libre. Je vais donc tenter de les motiver avec quelques derniers objectifs. Gagner la troisième tranche, finir meilleure attaque et meilleure défense… Et également battre le total de points de La Calamine l’an dernier qui avait fini à 68. Si on l’emporte, on sera à 69 points. Vu la différence de budget et de moyens, ce n’est pas si mal je trouve."

Pour valider tout cela, les Elsautois devront par contre batailler sur la surface compliquée du site de Banneux.

Car alors que tout le monde était d’accord pour jouer sur la superbe pelouse du Stade du Tultay à 13h, le comité provincial a refusé de valider l’arrangement. "C’est incompréhensible" commente-t-on dans les deux camps. "Les clubs s’arrangent pour que le match ait lieu dans de bonnes conditions et qu’on termine sur une bonne note, et on nous oblige à le maintenir sur un site qui n’a même plus d’eau chaude. S’il y avait un impact possible sur les autres rencontres, on aurait compris, mais là…"

Sprim. B – Elsaute (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Counen

SPRIMONT B: Vandeloise, Delville, Pedrosimoa, Fedsoseew, Fassotte, Latona, Sutera, Ledda, Ziga, Modica, Raoud, Sefu, Cetintas, Arena + un U19 à designer.

Absents: Rasquin (suspendu) et Carrea (vacances).

ELSAUTE: François, D’Affnay, G. Deville, B. Deville, Williot, Dohogne, Dirix, Diané, Campo, Counet, Roggemans, Ameur, N. Tossings, Maréchal, Piette

Absents: Colson, Fassin (blessés) et Corman a choisi de ne pas jouer après ses émouvants adieux de la semaine dernière.