P4G : Oudler a tout en main pour le titre, Stavelot B espère un miracle de Franchimont B

À Stavelot, Michaël Ziant veut éviter tout regret. "On doit d’abord gagner et, ensuite, espérer. Quoi qu’il arrive, on fera la fête car on a fait une superbe saison. Personne ne nous attendait là où nous sommes. Ce qui est vraiment dommage, c’est qu’on va probablement finir avec deux tranches mais sans le titre."

Le coach va évidemment suivre en live le résultat de l’autre match. "On aura quelqu’un sur place. On sait que sur un match, Franchimont B est capable de battre n’importe qui. Disons que j’y crois… à 20%."

Du côté de l’Avenue du Stade de Theux, ce sera un duel entre l’élève (Mutsch) et le maître (Ruiz-Marin). "Miguel a été mon coach à Amblève et je sais que son équipe joue de façon très organisée, dit le coach des germanophones. C’est une jeune et belle équipe qu’on aura en face mais on a l’avantage d’avoir notre sort en main. Mes joueurs savent qu’ils peuvent réaliser quelque chose d’extraordinaire et d’inoubliable, qui restera à jamais gravé dans leur mémoire. À eux de jouer."

La tâche ne sera pourtant pas facile. Car les jeunes de Franchimont B peuvent surprendre tout le monde sur leur terrain synthétique. "Une chose est sûre, on ne fera de cadeau à personne, avait confirmé en début de semaine Ruiz-Marin. Si Oudler gagne, c’est qu’il l’aura mérité, par parce qu’on aura levé le pied." Voilà qui a le mérite d’être clair.