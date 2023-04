Le FC Eupen B part avec une longueur d’avance et a son sort entre les mains. Une victoire des germanophones ce dimanche à Soiron leur offrirait le titre à coup sûr. Mais Charneux n’a pas dit son dernier mot et peut encore espérer coiffer son rival au poteau. Pour cela, les Bleu et Blanc doivent absolument l’emporter à Cornesse B et croiser les doigts pour que les Eupenois ne gagnent pas, quelques centaines de mètres plus loin.

"On a vu d’autres retournements de situation dans le football, il faut continuer à y croire et on y croira jusqu’au bout", confie le T1 charneutois Michel Lousberg. "Si on m’avait dit en début de saison qu’on serait en concurrence pour le titre avec Eupen lors du dernier match, j’aurais bien rigolé. On a fait un championnat extraordinaire et on veut le terminer de la plus belle des manières. Le coach soironais Christophe Romain est un compétiteur, il jouera le coup à fond et tentera de déjouer les pronostics."

Dans le camp d’en face, les Eupenois seront soutenus par de nombreux supporters qui effectueront, pour certains, le voyage de 28 kilomètres dans un car spécialement prévu pour l’occasion. Et à l’aube de l’événement, la pression commence inévitablement à monter. "On a essayé de s’entraîner correctement, tout en prenant du plaisir", explique le joueur-entraîneur Andy Malmendier. "J’ai beaucoup parlé à mes joueurs car je ressentais un peu de nervosité chez certains, et c’est bien normal avant d’aborder le plus grand rendez-vous de notre saison. Le week-end dernier, nous avons remporté la demi-finale face à Herve B, cette fois, place à la finale !" Une finale qui est loin d’être gagnée d’avance pour des Eupenois qui avaient pris une claque 1-4 lors du match aller. "Les qualités footballistiques des Soironais ne sont plus à démontrer. On se donnera à fond durant les 90 minutes, ce sera un véritable combat", prévient le T1.