Le premier mais aussi déjà le dernier match "à la maison" pour Ensival !

En R2, Ensival a acquis son maintien dès le week-end dernier et pourra le fêter au hall Moray puisque les Bleus retrouvent ce dimanche (16 h 30) leurs bases près de deux ans après les avoir quittées suite aux inondations. Avec pourquoi pas un neuvième succès face à Sainte-Walburge Liège B dans ce match entre deux formations qui comptent le même nombre de points. "Seul Sanzone sera absent, on espère bien terminer la saison par une victoire à la maison", affirme Antoine Massart. Dernière répétition pour Aubel (samedi, 21 heures) avec un déplacement pour du beurre à Gembloux. En ménageant les troupes puisque les play-off démarrent dès jeudi prochain et que Gerarts, Perin et Liégeois sont sur la touche.