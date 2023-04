La Calamine, qui enregistre une arrivée, peut encore viser le tour final

Le seul souci d’une qualification pour le tour final, c’est qu’il a lieu le week-end du 8-9 mai prochain, le même week-end que leur voyage de fin de saison que l’équipe a réservé en ne croyant pas devoir jouer le tour final. Un voyage que les Vert et Blanc vont devoir annuler en cas de victoire et de qualification ce dimanche…

"On s’adaptera en temps voulu. Nous devons d’abord aller chercher la victoire dans un déplacement difficile chez, je me répète, une bonne équipe. C’est à nous d’aller chercher la cerise sur le gâteau pour ponctuer une très belle première saison en D3. On fera le point dimanche soir sur ce qu’il faudra faire ou pas."

À noter que, pour la saison prochaine, Tom Duthoo quittera Hombourg et rejoindra La Calamine.

Marloie – La Calamine (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Somville.

LA CALAMINE: Joiris, Belle, Cornet, Hubert, Hungs, Krhlanko, Legenvre, Lufuankenda, Mauclet, Meessen, Roex, Seewald, Smits, Van Melsen, Volont.

Absents à La Calamine: Aritz et Benanne sont suspendus. Gerrekens et Kamalandua sont blessés. Hamoir est toujours en Erasmus. Cviko et Lazzari ne sont pas repris.